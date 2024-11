Mardi 26 novembre, Benjamin Netanyahu a détaillé dans un discours les raisons qui l'ont poussé à chercher une trêve avec le Liban. Photo: IMAGO/Xinhua

Solène Monney Journaliste Blick

Un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur mercredi 27 novembre à 3h (heure suisse). Cette trêve pourrait mettre un terme au conflit qui dure depuis plus d'un an et qui a dégénéré en une guerre totale avec le Hezbollah en septembre dernier, souligne CNN.

L'accord prévoit une cessation des hostilités pour une durée de 60 jours. Impliqués dans les négociations, Joe Biden et Emmanuel Macron ont décrit cette trêve comme une base «pour rétablir une paix durable». De son côté, Benjamin Netanyahu a exposé les trois raisons ayant motivé sa recherche d'un cessez-le-feu.

1 Se concentrer sur l'Iran

«Il faut nous focaliser sur la menace iranienne», a détaillé le Premier ministre israélien. Il a expliqué ensuite ne pas vouloir s'étendre plus sur le sujet aujourd'hui. En introduction de son discours, Benjamin Netanyahu a tout de même dit être déterminé à «faire tout ce qu’il faudra pour empêcher que l’Iran obtienne l’arme nucléaire. C’est la chose la plus importante».

La rivalité entre ces «ennemis jurés» existe depuis des années. Pour Téhéran, Israël ne devrait pas exister, souligne la BBC. De son côté, l'Etat hébreu accuse l'Iran de financer des «groupes terroristes» comme le Hezbollah et de perpétrer des attentats, motivés par l'antisémitisme.

2 Acquérir des munitions et s'occuper des soldats

La deuxième raison énoncée par Benjamin Netanyahu est qu'il «qu'il faut tout simplement permettre aux troupes de se reposer». Il a poursuivi en expliquant qu'il souhaitait leur donner «tout ce dont ils ont besoin pour préserver leur vie et atteindre la victoire».

Le Premier ministre israélien a souligné l'importance «d'acquérir de nouvelles munitions pour protéger les soldats». Pour lui, l'équipement militaire est en partie réduit à cause de «gros retard» dans la livraison. De plus, il a rappelé plus tôt dans son discours qu'Israël était engagé sur de nombreux fronts. En effet, l'Etat hébreux est en conflit avec Gaza, la Cisjordanie, le Yémen, l'Irak, la Syrie, l'Iran et le Liban rappelle «L'Orien-Le jour».

3 Isoler le Hamas

Benjamin Netanyahu a également fait savoir qu'une trêve avec le Liban permettrait d'«isoler le Hamas», le Hezbollah ne pouvant pas se battre à ses côtés. Le Premier ministre a martelé sa volonté de ramener les otages israéliens chez eux. Il a ajouté: «Nous sommes engagés pour achever l’éradication du Hamas.»

Les Etats-Unis espèrent profiter du cessez-le-feu conclu avec le Liban pour encourager une trêve à Gaza. Cependant, un expert de la région contacté par CNN estime que les perspectives d’un répit pour les Palestiniens de Gaza restent peu probables.