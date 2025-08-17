17.08.2025, 23:00 heures

A Tel-Aviv, rassemblement massif pour demander l'arrêt de la guerre et le retour des otages

Brandissant des photos d'otages, aux sons de tambours et slogans appelant au retour des captifs israéliens, des dizaines de milliers de personnes, jusqu'à 500'000 selon les organisateurs, ont pris les rues Tel-Aviv dimanche pour demander la fin de la guerre à Gaza.

La mobilisation s'est organisée après la décision du gouvernement de Benjamin Netanyahu, il y a un peu plus d'une semaine, de lancer une nouvelle offensive contre le Hamas dans le territoire palestinien, et de s'y emparer de la ville de Gaza et des camps voisins.

Photo: Anadolu via Getty Images

Sillonnant les rues du centre ville, à l'ombre des tours de verre, la foule a convergé vers la «place des otages» de Tel Aviv, le centre nerveux du mouvement. «Le gouvernement israélien n'a jamais proposé une initiative sincère pour un accord global et la fin de la guerre», accuse Einav Tzangauker, dont le fils Matan est détenu à Gaza, s'adressant à la foule. «Nous demandons un accord complet et réalisable ainsi que la fin de la guerre. Nous demandons ce qui nous revient de droit, nos enfants.»

«Le pays tout entier se déchire, notre image dans le monde a complètement changé, elle est pire que jamais, et ça suffit», s'émeut Nick, un travailleur de la tech de 31 ans, demandant à ne pas donner son nom de famille.

Source: AFP