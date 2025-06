L'influenceur Andrew Tate sera jugé au civil à Londres dès juin 2026 pour des accusations de viols et violences sexuelles. Quatre femmes le poursuivent pour des faits présumés entre 2012 et 2015, réclamant potentiellement des dommages à six chiffres.

L'influenceur Andrew Tate sera jugé au civil à Londres dès juin 2026 pour des accusations de viols et violences sexuelles. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'influenceur masculiniste Andrew Tate, accusé par quatre femmes de viols et violences sexuelles au Royaume-Uni, sera jugé au civil à partir du 22 juin 2026, a annoncé mercredi la justice britannique.

Ces quatre femmes poursuivent Andrew Tate au civil devant la Haute cour de Londres pour des faits qui auraient été commis entre 2012 et 2015. Andrew Tate, âgé de 38 ans, a par le passé rejeté les accusations des plaignantes, les qualifiant de «tissus de mensonges» et d'«affabulations grossières».

Une juge de la Haute cour a fixé mercredi le début du procès au 22 juin 2026, alors qu'il était jusqu'ici prévu pour démarrer en février 2027. «Nous devons faire en sorte que cela ait lieu», a déclaré la juge à l'audience. «Il n'est dans l'intérêt de personne que cette affaire soit repoussée jusqu'en 2027», a-t-elle ajouté.

Les plaignantes se sont «félicitées» de la décision d'avancer le procès. «Nous avons déjà passé des années à attendre que justice soit faite», ont-elles dit dans un communiqué. Le procès pourrait durer jusqu'à cinq semaines.

Lors d'une précédente audience préliminaire en avril, un juge avait indiqué que les plaignantes réclamaient des dommages et intérêts pour un montant susceptible d'atteindre «six chiffres». Trois des accusatrices avaient déposé plainte auprès de la police mais le Crown Prosecution Service (CPS), service chargé des poursuites pénales en Angleterre, avait décidé de classer l'affaire en 2019.

Selon les documents judiciaires dans l'affaire au civil, deux d'entre elles travaillaient pour l'entreprise de webcams en ligne de Tate en 2015, tandis que les deux autres ont entretenu des relations avec lui en 2013 et 2014.

Une femme affirme qu'Andrew Tate a menacé de la tuer, une autre qu'il a clairement indiqué qu'il tuerait toute personne à qui elle parlerait. Une plaignante accuse l'ancien kickboxeur professionnel, qui a les nationalités britannique et américaine, de l'avoir saisie par la gorge à plusieurs reprises en 2015 et d'avoir pointé une arme sur son visage.

L'influenceur, qui est suivi par près de 11 millions de personnes sur X, et son frère Tristan ont par ailleurs été inculpés en janvier 2024 pour viol, trafic d'être humains et coups et blessures au Royaume-Uni dans une affaire au pénal. Les deux frères sont également poursuivis en Roumanie pour traite d'êtres humains et viol. Ils sont accusés d'avoir dupé plusieurs femmes à des fins d'exploitation sexuelle, y compris des mineures.