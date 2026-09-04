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Triple infanticide aux Etats-Unis
Faute de verdict, le juge déclare l'annulation du procès de Lindsay Clancy

Un juge américain a annulé le procès de Lindsay Clancy, accusée d'un triple infanticide, après l'incapacité des jurés à parvenir à un verdict. L'affaire relance le débat sur la santé mentale des mères.
Publié: il y a 49 minutes
Incapables de trancher sur le sort d'une mère accusée d'un triple infanticide, les jurés se bloquent.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le juge a prononcé vendredi l'annulation du procès d'une mère accusée d'avoir tué ses trois enfants aux Etats-Unis, les jurés n'étant pas parvenus à s'entendre sur un verdict, mais a suspendu sa décision pour donner à la défense de Lindsay Clancy le temps de faire appel.

«Je n'ai pas d'autre choix que de prononcer l'annulation du procès», a déclaré le juge William Sullivan avant de préciser qu'il suspendait pour une heure l'entrée en vigueur de cette décision, dans une affaire qui a suscité un vif débat sur la santé mentale des mères aux Etats-Unis.

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