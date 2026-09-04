Un juge américain a annulé le procès de Lindsay Clancy, accusée d'un triple infanticide, après l'incapacité des jurés à parvenir à un verdict. L'affaire relance le débat sur la santé mentale des mères.

Faute de verdict, le juge déclare l'annulation du procès de Lindsay Clancy

Faute de verdict, le juge déclare l'annulation du procès de Lindsay Clancy

AFP Agence France-Presse

Le juge a prononcé vendredi l'annulation du procès d'une mère accusée d'avoir tué ses trois enfants aux Etats-Unis, les jurés n'étant pas parvenus à s'entendre sur un verdict, mais a suspendu sa décision pour donner à la défense de Lindsay Clancy le temps de faire appel.

«Je n'ai pas d'autre choix que de prononcer l'annulation du procès», a déclaré le juge William Sullivan avant de préciser qu'il suspendait pour une heure l'entrée en vigueur de cette décision, dans une affaire qui a suscité un vif débat sur la santé mentale des mères aux Etats-Unis.

Développement suit