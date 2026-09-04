AFP Agence France-Presse
Le juge a prononcé vendredi l'annulation du procès d'une mère accusée d'avoir tué ses trois enfants aux Etats-Unis, les jurés n'étant pas parvenus à s'entendre sur un verdict, mais a suspendu sa décision pour donner à la défense de Lindsay Clancy le temps de faire appel.
«Je n'ai pas d'autre choix que de prononcer l'annulation du procès», a déclaré le juge William Sullivan avant de préciser qu'il suspendait pour une heure l'entrée en vigueur de cette décision, dans une affaire qui a suscité un vif débat sur la santé mentale des mères aux Etats-Unis.
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