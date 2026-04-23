Le Hezbollah dit avoir tiré des roquettes sur le nord d'Israël

Le Hezbollah a annoncé jeudi avoir tiré des roquettes sur le nord d'Israël en réponse aux «violations» du cessez-le-feu par l'armée israélienne, alors que les ambassadeurs du Liban et d'Israël aux Etats-Unis doivent tenir une deuxième rencontre à Washington.

«Pour défendre le Liban et son peuple, et en réponse à la violation du cessez-le-feu par l'ennemi israélien et à ses attaques contre la ville de Yater, au sud du Liban», le Hezbollah a «ciblé la colonie de Shtula par une salve de roquettes», a indiqué le groupe pro-iranien dans un communiqué.

L'armée israélienne a déclaré avoir identifié et intercepté «plusieurs tirs provenant du Liban et ayant pénétré en territoire israélien».

Source: AFP