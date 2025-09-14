Ce dimanche, lors des élections locales allemandes en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le parti d’extrême droite Alternative für Deutschland (AfD) a vu son score tripler, selon les premières estimations.

Norbert Emmerich, le candidat de l'Afd pour la ville de Gelsenkirchen. Photo: AFP

Le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland (AfD) a triplé son score dimanche au scrutin des élections locales de la région industrielle de Rhénanie du Nord-Westphalie (ouest), la plus peuplée d'Allemagne, d'après les premières estimations.

Le parti a obtenu un score historique de 16,4% contre 5% il y a un an, dans cette région traditionnellement acquise aux conservateurs de la CDU et aux socio-démocrates du SPD, selon les estimations de la chaîne WDR. La CDU a maintenu son score, à 34,2%, tandis que le score du SPD a légèrement baissé à 22,6% dimanche (contre 24% il y a cinq ans). Les Verts ont chuté de 8,5 points, tombant à 11,7%.

Election test

Environ 13,7 millions d'habitants étaient appelés à voter avant la fermeture des bureaux de vote à 18 heures. Les élections municipales dans le Land le plus peuplé du pays ont été considérées comme un premier test important quelques mois après les élections fédérales dont est issu le gouvernement de Friedrich Merz (CDU), en coalition avec le SPD.

Lors de ce scrutin, l'AfD, le mouvement nationaliste d'Alice Weidel, a obtenu un score national historique de 20,8%. Avec l'objectif déclaré de devenir bientôt le premier parti du pays.