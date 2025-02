1/10 Lors de l'exploitation minière en eaux profondes, des robots télécommandés glissent d'un navire vers les profondeurs... Photo: imago/Jochen Tack

Ravena Frommelt

Au fond de la mer, l'obscurité est totale, le froid est glacial et la pression de l'eau est énorme. Malgré ces conditions hostiles, des espèces animales spécifiques se sont développées à plusieurs milliers de mètres sous la surface de l'eau. Environ 90% des profondeurs marines n'ont pas encore été explorées, mais une chose est sûre: il n'y a pas que des animaux qui se trouvent au fond de la mer, mais aussi des tonnes de métaux convoités. Les «nodules de manganèse» sont à peu près de la taille d'une pomme de terre et contiennent des matières premières comme le manganèse, le nickel, le cobalt ou le cuivre.

Certaines entreprises et certains pays prévoient d'exploiter ces précieux métaux des profondeurs marines. La Norvège avait ainsi prévu d'accorder une licence pour des tests à grande échelle dans l'Atlantique Nord au printemps 2025. «Nous avons besoin de ces minéraux pour réussir notre transition énergétique», déclarait le ministre norvégien de l'Energie Terje Aasland à l'été 2023. La surface d'exploitation prévue entre la Norvège, le Groenland et le Spitzberg est, avec 280'000 kilomètres carrés, plus grande que l'Équateur.

Mais en novembre 2024, le WWF Norvège saisit la justice contre le gouvernement. L'organisation dénonce le fait que l'impact environnemental de l'exploitation minière en eaux profondes n'a pas été suffisamment évalué. «L'enjeu du procès n'est pas de savoir si l'exploitation minière en eaux profondes doit avoir lieu en Norvège, mais si le gouvernement norvégien respecte les lois environnementales en vigueur», explique Jessica Battle, responsable du programme de protection des eaux profondes au WWF. Mi-février, le tribunal de district d'Oslo rejette la plainte. Il conclut que l'étude d'impact sur l'environnement réalisée est conforme aux exigences.

Immense gisement de métaux en profondeur

L'intérêt pour les matières premières au fond de la mer augmente, car «ces métaux sont nécessaires pour fabriquer certaines technologies de batteries dont nous avons besoin pour la transition énergétique», explique Cyril Chelle-Michou, professeur assistant au Département des sciences de la Terre et des planètes de l'EPFZ. Qu'il s'agisse de voitures électriques, d'installations solaires ou d'éoliennes, rien ne fonctionne sans ces métaux.

Les gisements de métaux en mer profonde sont énormes, on estime qu'ils contiennent 120 millions de tonnes de cobalt. Lors de l'exploitation minière en eaux profondes, des robots télécommandés glissent dans les profondeurs depuis un navire et labourent le fond marin. Ils aspirent tout ce qui se trouve au fond de la mer et le pompent sur le pont par un tube blindé. Les précieux nodules de manganèse sont filtrés et le mélange de sable et d'eau avec les êtres morts retourne dans la mer.

Aucune réglementation malgré les dégâts

Actuellement, il n'existe pas encore de réglementation internationale pour l'exploitation minière en eaux profondes. Certes, les 168 Etats membres de l'Autorité internationale des fonds marins (ISA) en discutent régulièrement. Mais aucun accord n'a été trouvé. «Il faudra des décennies pour en savoir suffisamment sur les grands fonds marins afin de pouvoir décider sur une base scientifique si l'exploitation minière en eaux profondes peut se faire sans nuire à l'environnement marin», explique Jessica Battle.

« Ces corrélations montrent clairement que les eaux profondes font partie de l'ensemble du système planétaire, et plus nous en découvrons, plus nous comprenons que nous en savons encore très peu »

Mais l'extraction de métaux au fond de la mer est-elle vraiment nécessaire? Cyril Chelle-Michou est catégorique: «Nous avons vraiment beaucoup de ressources sur terre, dans de nombreux pays.» Mais la transition énergétique nécessiterait l'ouverture d'un grand nombre de nouvelles mines et de nombreux Etats s'y opposent.

En 2024, l'opposition au projet d'exploitation minière en eaux profondes en Norvège s'est répandue dans le monde entier: la Commission européenne et une vingtaine d'Etats dans le monde, dont la Suisse, ont exigé un moratoire. Des entreprises comme BMW, Samsung, Apple et de nombreux scientifiques se sont joints à cette demande. L'exploitation minière en eaux profondes menacerait des écosystèmes sensibles.

La régénération prend des millénaires

Des tests ont montré que là où les machines font rage, toute vie est anéantie pour longtemps. En effet, les êtres vivants des grands fonds marins ne se développent que lentement et la couche de sédiments érodée met des millénaires à se régénérer. «Ces corrélations montrent clairement que les eaux profondes font partie de l'ensemble du système planétaire, et plus nous en découvrons, plus nous comprenons que nous en savons encore très peu», explique Jessica Battle.

En raison de la large opposition, le gouvernement norvégien a fait marche arrière en décembre avec ses plans pour 2025: aucune licence ne sera accordée pour l'exploitation minière en eaux profondes dans les eaux norvégiennes pendant toute l'année. Il ne s'agit toutefois pas d'un arrêt définitif, mais d'une suspension provisoire des plans, comme l'a annoncé le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store lors d'une interview télévisée en décembre.

WWF Norvège fait maintenant appel de la décision du tribunal de district d'Oslo, comme l'organisation l'a indiqué le 25 février 2025 sur son site Internet. «Nous pensons que le verdict contient plusieurs erreurs graves», a déclaré Karoline Andauer, PDG du WWF Norvège, citée dans le communiqué. On ne sait pas pour l'instant comment le gouvernement norvégien va poursuivre ses projets d'exploitation minière en eaux profondes.