Lundi, plusieurs médias américains ont rapporté les conclusions d’un document parlementaire selon lequel Matt Gaetz, ancien élu et un moment envisagé par Donald Trump pour devenir ministre de la Justice, aurait rémunéré une mineure de 17 ans pour des relations sexuelles. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un rapport parlementaire, consulté lundi par plusieurs médias américains, révèle que l’ancien élu Matt Gaetz, un temps pressenti par Donald Trump pour le poste de ministre de la Justice avant de se retirer, aurait payé une mineure de 17 ans pour des relations sexuelles.

Entre 2017 et 2020, celui qui était alors représentant de Floride au Congrès «a effectué des paiements à des femmes à hauteur de dizaines de milliers de dollars, dont la Commission a établi qu'ils étaient probablement en lien avec des relations sexuelles et/ou l'usage de drogues», écrivent les membres de la commission d'éthique de la Chambre des représentants dans leur rapport de 37 pages, cité notamment par CBS News et CNN

La commission, qui enquête depuis 2021, dit également avoir récolté le témoignage d'une femme affirmant avoir eu des relations sexuelles avec Matt Gaetz à deux reprises lors d'une fête en 2017, alors qu'elle n'avait que 17 ans. La témoin déclare avoir été payée 400 dollars en espèces par l'élu après cela.

Absence de poursuites

L'ex-élu de 42 ans a toujours nié avoir eu toute relation sexuelle avec des mineurs, et a pointé dans un communiqué sur X la semaine dernière qu'une enquête du ministère de la Justice avait abouti à l'absence de poursuites.

«Il est gênant, bien que non criminel, que j'ai probablement fait la fête, couché, bu, et fumé plus que je n'aurais dû plus tôt dans ma vie», a-t-il déclaré, ajoutant «vivre une vie différente maintenant».

Ses avocats ont déposé une plainte lundi demandant à un tribunal fédéral de bloquer toute publication du rapport parlementaire.

Réélu au Congrès début novembre, Matt Gaetz avait démissionné de son mandat quelques jours après avoir été désigné par Donald Trump comme son futur ministre de la Justice.

Mais cette nomination avait provoqué des remous en raison des nombreuses controverses entourant l'élu de Floride. Face aux difficultés de voir sa nomination confirmée par le Sénat, l'ex-élu républicain avait renoncé à devenir ministre. Il doit devenir en janvier présentateur sur OAN, une chaîne d'orientation conservatrice et pro-Trump.