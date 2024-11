Nonante femmes accusent désormais Mohammed Al-Fayed d'agressions sexuelles

Pas moins de 90 femmes accusent désormais Mohamed Al-Fayed, ancien propriétaire de Harrods, d'agressions sexuelles et de viols, a annoncé la police londonienne. L'enquête s'étend à de possibles complices, avec plus de 50'000 pages de preuves examinées.

ATS Agence télégraphique suisse

Un total de 90 femmes accusent désormais le défunt propriétaire du grand magasin londonien Harrods, Mohamed Al-Fayed, d'agressions sexuelles et de viols, a annoncé mercredi la police londonienne. Elle enquête sur d'éventuels complices.

Plusieurs de ces nouvelles plaignantes ont rapporté «des infractions multiples», a ajouté la police, sans préciser lesquelles. Aucun détail sur le profil des victimes n'a été donné.

Mise en cause par des plaignantes dans la gestion de ses enquêtes, la police londonienne affirme par ailleurs enquêter sur «un certain nombre d'individus ayant été proches» de l'homme d'affaires égyptien. Selon les médias britanniques, au moins cinq personnes sont dans le collimateur des enquêteurs.

Plus de 50'000 pages de preuves

Disant «poursuivre toutes les pistes d'enquête raisonnables», la police indique avoir passé en revue plus de 50'000 pages de preuves, dont de nombreuses dépositions antérieures. Sans présenter d'excuses, elle reconnaît «des opportunités manquées».

Au début novembre, elle avait annoncé avoir transmis à la «police des polices» les plaintes de deux femmes concernant des affaires de 2008 et 2013. Peu ou prou au même moment, elle avait également assuré examiner la manière dont 21 témoignages «déposés avant le décès de Mohamed Al-Fayed» avaient été traités.

Les témoignages contre Mohamed Al-Fayed se sont multipliés depuis la diffusion en septembre d'un documentaire de la BBC faisant état de multiples accusations de viols et d'agressions sexuelles qu'aurait commis l'homme d'affaires égyptien. Ce dernier est mort en août 2023 à l'âge de 94 ans.

Les agressions auraient duré plus de 30 ans

Les accusations les plus anciennes remontent à 1979, selon la police de Londres. Les agressions auraient duré plus de 30 ans, jusqu'en 2013. Mohamed Al-Fayed n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires de son vivant, mais il avait été interpellé par la police en 2013.

A la mi-novembre, trois femmes ayant travaillé chez Harrods ont accusé le frère de l'intéressé, Salah Fayed, également décédé, de les avoir agressées sexuellement. Les faits se seraient déroulés à Londres, dans le sud de la France et à Monaco entre 1989 et 1997. Elles ont également affirmé avoir été agressées sexuellement par Mohamed Al-Fayed.

Le groupe «Justice for Harrods Survivors» dit avoir été contacté par plus de 420 personnes, des victimes mais aussi des témoins, à propos de faits similaires. Ils concernent principalement le grand magasin mais aussi le club de football de Fulham et l'hôtel Ritz à Paris, qui appartenaient également à Mohamed Al-Fayed.