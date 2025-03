Rencontre surprise à Doha L'espoir d'un cessez-le-feu en RDC renait soudainement

Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés mardi dans le plus grand secret à Doha, où ils ont discuté d'un possible cessez-le-feu pour tenter de mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).