Des sanctions européennes vont cibler neuf personnes et une entité liées à l'offensive du M23 en RDC. Le groupe rebelle, que l'ONU accuse le Rwanda de soutenir, a établi sa propre administration dans les zones conquises de l'est du pays.

L'UE va imposer des sanctions contre le groupe rebelle M23 après son offensive en RDC. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'Union européenne va imposer des sanctions contre neuf personnes et une entité liées à l'offensive lancée par le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, en République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris vendredi de sources diplomatiques.

Les rebelles du M23 se sont emparés d'une partie du territoire de l'est de la RDC, riche en minerais, y compris les villes de Goma et Bukavu. Ces sanctions prévoient, pour les personnes, l'interdiction de se rendre dans l'UE, ainsi qu'un gel des avoirs dans l'Union à la fois pour les personnes et les entités. Aucun détail n'a été donné sur l'identité des personnes et de l'entité sanctionnées, en particulier leur nationalité.

Selon les Nations unies, le M23 est soutenu par le Rwanda et a envoyé quelque 4000 soldats combattre aux côtés des rebelles. Mais Kigali nie toute implication dans le conflit. Depuis 2021, le M23, mouvement politico-militaire soutenu par le Rwanda, a repris les armes contre le gouvernement de Kinshasa, gagnant du terrain dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, deux provinces frontalières du Rwanda, dont il s'est emparé depuis fin janvier des deux chefs-lieux, Goma et Bukavu. Dans les zones passées sous son contrôle, le groupe armé a installé sa propre administration et collecte des taxes.