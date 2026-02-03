DE
Les utilisateurs signalent des bugs
Une grosse panne touche ChatGPT ce mardi soir

Importante perturbation chez OpenAI ce mardi soir. Des utilisateurs signalent des problèmes avec ChatGPT – le développeur est au courant des problèmes.
L'entreprise OpenAI rencontre actuellement des problèmes d'utilisation.
Janine Enderli

OpenAI connaît actuellement des difficultés. Lors de l'utilisation de ChatGPT, plusieurs utilisateurs rencontrent mardi soir de nombreux messages d'erreur.

Sur le site allestörungen.ch, on constate un afflux des signalements. Vers 21h30, il y en avait plus de 1000. Vers 22h30, le nombre de messages semble diminuer.

Sur la page de maintenance d'OpenAI, il est effectivement question de problèmes techniques. «Nous avons identifié le problème, pris les mesures correctives nécessaires et surveillons le rétablissement», peut-on lire.

Développement suit

