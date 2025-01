Comment de vieux filets de pêche mettent les Russes en difficulté

1/5 Les filets de pêche des Pays-Bas sont utilisés sur le front. Photo: Anadolu via Getty Images

Janine Enderli

En Ukraine, les combats sont permanents: que ce soit sous l'eau ou dans les airs, la Russie et l'Ukraine se sont donné pour mission de mettre l'adversaire hors d'état de nuire et de se défendre contre les menaces aériennes à l'aide de drones ultramodernes… mais aussi de méthodes de défense peu coûteuses.

Si les nouvelles technologies et les drones perfectionnés ont longtemps été considérés comme des moyens de choix pour s'imposer sur le champ de bataille, de plus en plus, des éléments inattendus dans une opération de guerre font surface dans les zones de combat. Dans une manœuvre surprenante, les Ukrainiens tentent de protéger des équipements et des positions importantes avec des filets de pêche mis au rebut.

Des centaines de tonnes importées des Pays-Bas

Selon l'info rapportée par le portail de reportage ukrainien «Frontliner», les forces armées utilisent des filets de pêche provenant des Pays-Bas, qui ne sont plus adaptés à la pêche. La fondation «Volonter» a déjà apporté plusieurs centaines de tonnes de ces vieux filets en Ukraine.

Les filets de protection spéciaux pour les drones seraient vendus entre 5 et 10 euros le mètre carré. Igor Bondartschuk de «Volonter» explique: «Nous avons convaincu les partenaires néerlandais de céder gratuitement les filets à l'Ukraine. Nous n'avons que les frais de logistique à supporter.»

Les filets de pêche sont utilisés de la même manière que les filets de protection traditionnels. Ils recouvrent les tranchées et le matériel militaire afin de les camoufler et de les protéger des attaques destructrices de drones.

Les drones sont repoussés

Selon «Frontliner», les filets peuvent également intercepter et renvoyer les drones ou les projectiles largués, ce qui permet aux munitions d'exploser à côté de la cible proprement dite. Ainsi, une attaque fait moins de dégâts. «Les chars et les véhicules blindés, lorsqu'ils sont recouverts de tels filets, ne sont plus guère accessibles aux attaques russes», explique un responsable de la fondation.

Les filets protègent aussi bien contre les drones de reconnaissance de type Orlan que contre les drones de combat Lancet. L'installation des filets nécessite toutefois une planification minutieuse. En effet, les travaux ne doivent pas restreindre la liberté de mouvement des soldats ou les gêner lors des tirs. Ainsi, les positions les plus avancées en particulier sont moins protégées, comme l'explique un soldat à «Frontliner».

Des «drones briquet» en guise de riposte

Il reste un autre problème: la Russie a déjà réagi à la méthode de défense et a également recouvert ses propres positions de filets. Les deux parties prévoient désormais souvent des attaques doubles: un premier drone endommage le filet tandis qu'un deuxième effectue l'attaque proprement dite.

Selon «Frontliner», les drones dits «à briquet», dotés de dispositifs incendiaires spéciaux et utilisés par les deux camps, constituent une autre évolution. Ces drones sont conçus pour éliminer plus rapidement et plus efficacement les cibles adverses.