Deux alpinistes italiens disparus retrouvés morts après une tempête

Cristian Gauldi et Luca Perazzini étaient portés disparus dans les Abruzzes. Ils ont été retrouvés morts vendredi. Photo: Facebook

Marian Nadler

Depuis le soir du 22 décembre, les deux alpinistes italiens Cristian Gauldi et Luca Perazzini étaient portés disparus dans les Abruzzes. Ils étaient bloqués depuis plusieurs jours dans un couloir de neige.

C'est désormais une triste certitude: le média «Corriere di Bologna» rapporte que le corps sans vie des deux hommes a été découvert vendredi matin. L'un par l'équipe du service de secours en montagne et spéléologie, l'autre par un chien de recherche.

Des rafales de vent allant jusqu'à 100 kilomètres par heure, des températures négatives et une chute de neige apparemment interminable à plus de 2700 mètres avaient fortement diminué les chances de survie des deux alpinistes. Selon le «Corriere di Bologna», Cristian Gauldi et Luca Perazzini se connaissaient depuis des années et avaient fait de nombreuses randonnées en montagne ensemble.

Les sauveteurs n'ont rien pu faire

Le mauvais temps a rendu la tâche difficile aux sauveteurs partis à la recherche des deux Italiens. L'opération sur le Gran Sasso a dû être interrompue. Les onze sauveteurs sont restés bloqués jusqu'à mercredi matin dans un refuge à environ 2100 mètres d'altitude.

En raison du vent violent et de la mauvaise visibilité, le groupe n'a pas pu poursuivre les recherches. Un téléphérique menant à leur emplacement était à l'arrêt en raison des conditions météorologiques.