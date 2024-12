1/5 Cristian Gauldi et Luca Perazzini sont portés disparus dans les Abruzzes. Photo: Facebook

Marian Nadler

Depuis le soir du 22 décembre, les deux alpinistes italiens Cristian Gauldi, 48 ans, et Luca Perazzini, 42 ans, sont portés disparus dans les Abruzzes. Depuis, ils sont bloqués dans un couloir de neige. L'un d'entre eux serait blessé, rapporte la chaîne de télévision Rai.

La météo est actuellement extrême: rafales de vent allant jusqu'à 100 kilomètres par heure, des températures négatives, et la neige ne cesse de tomber. A plus de 2700 mètres, leurs chances de survie diminuent d'heure en heure. Selon le «Corriere di Bologna», Cristian Gauldi et Luca Perazzini se connaissent depuis des années et ont fait de nombreuses excursions en montagne ensemble.

Les sauveteurs ne peuvent rien faire

Le temps exécrable a joué un mauvais tour aux sauveteurs partis à la recherche des deux Italiens. L'opération sur le Gran Sasso a dû être interrompue. Les onze sauveteurs sont restés bloqués jusqu'à mercredi matin dans un refuge à environ 2100 mètres d'altitude.

En raison des vents violents et de la mauvaise visibilité, le groupe n'a pas pu poursuivre les recherches. Un téléphérique menant à leur emplacement était même à l'arrêt en raison des conditions météorologiques.

Les familles craignent le pire

Mercredi matin, les sauveteurs ont finalement réussi à atteindre la vallée. Lorsque le vent s'est momentanément calmé, ils ont pu monter dans le téléphérique et descendre.

Une nouvelle tentative de sauvetage sur la montagne ne sera entreprise que lorsque les conditions météorologiques le permettront. Entre-temps, les familles des disparus sont arrivées sur place et craignent le pire.