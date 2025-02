Le contenu du nouvel accord surprise entre Trump et Zelensky dévoilé

Donald Trump et Volodymyr Zelensky serait à deux doigts de conclure un accord sur les minerais ukrainiens. Photo: Anadolu via Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Après avoir boudé Volodymyr Zelensky, le traitant au passage de «dictateur», Donald Trump a annoncé, contre toute attente, lundi 24 février, que son homologue ukrainien pourrait se rendre cette semaine encore ou la semaine prochaine à la Maison Blanche. Il est question de ratifier un accord sur les richesses naturelles ukrainiennes que Trump convoite depuis un moment.

Alors que Zelensky avait encore exclu toute signature dimanche, la donne semble avoir bien changé avec cette nouvelle ébauche d'accord. La vice-première ministre ukrainienne, Olha Stefanishyna, a confirmé que «les équipes ukrainiennes et américaines sont dans les dernières étapes des négociations concernant l'accord sur les minéraux.» Le président américain a également assuré que la finalisation «était proche».

Le «New York Times» a eu accès à la nouvelle version de cet accord toujours en discussion et donc qui pourrait encore évoluer. Les termes seraient moins défavorables à l'Ukraine que le précédent. Blick fait le point sur le contenu de cet accord.

1 Pas de garantie d'aide future

«Cet accord économique avec l'Ukraine ne sera pas une garantie d'aide future pour la guerre, et n'inclura aucun engagement de personnel américain dans la région», a déclaré lundi un responsable de la Maison Blanche. Volodymyr Zelensky réclame depuis longtemps une garantie américaine pour dissuader toute nouvelle agression russe.

L'absence de cette assurance avait conduit le président ukrainien à refuser le précédent projet. De son côté, Washington affirme que la seule présence d'intérêt économiques américains sur le sol ukrainien suffit à freiner Moscou, même sans garantie spécifique énoncée dans l'accord. Selon la version du lundi 24 février, il semblerait que Volodymyr Zelensky n'ait pas (encore) obtenu gain de cause sur cet aspect-là.

2 Exit les 500 milliards

Le nouveau projet d'accord ferait table rase de l'exigence selon laquelle l'Ukraine devrait rembourser 500 milliards de dollars en ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz et les minéraux, pour compenser l'aide militaire américaine. Washington avait imposé ce montant alors que le Congrès avait en réalité débloqué 175 milliards de dollars, dont 70 destinés aux entreprises d'armement américaines.

L'Ukraine avait d'ailleurs refusé, arguant qu'un tel prélèvement imposerait un lourd fardeau aux générations futures. Par ailleurs, selon la nouvelle ébauche, Kiev ne serait plus tenue de verser le double de la valeur de l'aide à venir, condition phare du précédent projet.

3 Moins de ressources naturelles

Selon ce projet d'accord, l'Ukraine abandonnerait la moitié des revenus qu'elle tirera à l'avenir de la monétisation de ses ressources naturelles. Ces revenus seraient versés dans un fonds où les Etats-Unis détiendraient la part financière maximale autorisée par la loi américaine – mais pas nécessairement la totalité des parts.

Ce dispositif est nettement plus favorable pour l’Ukraine par rapport à la version antérieure. En effet, un précédent projet prévoyait que les Etats-Unis auraient un contrôle total sur ce fonds et que l’Ukraine devrait y injecter la totalité de ses revenus actuels et futurs issus de l'extraction de ses ressources naturelles.

Le nouveau texte améliore la situation en stipulant que le fonds réinvestira une partie des revenus en Ukraine, même si le pourcentage exact reste à préciser, et qu'il sera structuré pour attirer de nouveaux investissements. En outre, il assure que les Etats-Unis soutiendront à long terme le développement économique de l'Ukraine.