Selon la police, Luigi Mangione n'était pas client de la compagnie d'assurance UnitedHealthCare. Photo: IMAGO/ZUMA Press

Solène Monney Journaliste Blick

Nouvel élément dans l'affaire de Luigi Mangione, l'auteur présumé du meurtre de Brian Thompson, PDG d'UnitedHealthcare, en plein centre de Manhattan, mercredi 4 décembre. «Nous n'avons aucune indication qu'il ait été client d'United Healthcare», a déclaré Joseph Kenny, le chef des enquêteurs de la police new yorkaise lors d'une interview exclusive à NBC, jeudi 12 décembre.

Le haut responsable soupçonne l'homme de 26 ans d'avoir ciblé le directeur en raison de la taille et de l'influence de son entreprise: «(Il [Luigi Mangione] mentionne qu'il s'agit de la cinquième plus grande entreprise américaine, ce qui en ferait la plus grande organisation de soins de santé du pays. C'est peut-être pour cela qu'il a ciblé cette entreprise.» L'Associated Press nuance toutefois les propos du jeune homme: «UnitedHealthcare fait partie des 20 plus grandes entreprises américaines en termes de capitalisation boursière, mais n'est pas la cinquième plus grande. C'est le plus grand assureur santé américain.»

Les enquêteurs auraient également des preuves qui indiquent que Luigi Mangione savait où et quand se tenait la conférence annuelle de la compagnie d'assurance. De plus, dans un carnet retrouvé lors de son arrestation lundi en Pennsylvanie, le jeune homme aurait écrit: «Qu’est-ce que tu fais? Tu frappes un PDG lors de la convention annuelle des comptables parasites. C’est ciblé, précis et sans risque pour les innocents.»

Une blessure au dos, un mobile?

Toujours selon la police, une blessure au dos de Luigi Mangione, qui a «gâché sa vie», pourrait avoir mené le tireur présumé à tuer le PDG de la compagnie d'assurance. «Il semble qu'il ait eu un accident qui l'a conduit à se faire opérer du dos en juillet 2023 et cette blessure lui a gâché la vie», a expliqué le chef des enquêteurs de la NYPD.

Sur les réseaux sociaux, «il a publié des radios de vis introduites dans sa colonne vertébrale. Donc la blessure dont il a souffert a gâché, altéré sa vie, et c'est ce qui aurait pu le mener sur ce chemin-là», a estimé le policier.

Chronologie des événements

Selon la police, le diplômé de l'Ivy League issu d'une famille influente dans l'immobilier au Maryland serait arrivé à New York en bus le 24 novembre dernier. De là, il aurait sauté dans un taxi pour se rendre directement dans un MacDonald's à proximité de l'hôtel où il aurait abattu quelques jours plus tard Brian Thompson. Ensuite, il serait parti à l'auberge dans laquelle il a séjourné jusqu'au jour de la fusillade, effectuant des aller-retours.

Peu de temps après avoir prétendument tiré sur le PDG de la compagnie d'assurance, Luigi Mangione se serait rendu en taxi et en transport en commun pour se rendre à Philadelphie. Le mystère demeure sur la manière dont il a atteint Pittsburgh.

Mais alors comment payait-il ses frais? «Il avait sur lui une importante somme d'argent liquide. Il retirait à un distributeur automatique et payait tout en espèce», affirme le haut responsable de la police new-yorkaise. Celui-ci détaille en expliquant que Luigi Mangione avait 5000 dollars en coupe de 100.

De son côté, Luigi Mangione conteste les démarches visant à l'extrader vers New York, où il doit être jugé pour le meurtre de Thompson. Alors qu'il a été inculpé pour meurtre, son avocat Thomas Dickey a dit qu'il plaiderait non coupable: «Je n'ai vu aucune preuve qui atteste qu'il est le tireur», a assuré le conseil de de l'homme de 26 ans. Une audience est prévue le 30 décembre.