Elle avait encore la vie devant elle. La jeune Lilly Keller, âgée seulement de 13 ans et originaire de Saxe-Anhalt en Allemagne, est décédée à l'hôpital. Sa famille n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé car, au départ, il semblait que la jeune fille de 13 ans avait simplement attrapé une mauvaise grippe.

Mais personne ne s'est rendu compte de ce qui se passait. «Toute notre attention était concentrée sur cette infection, et personne n'a remarqué que des pneumocoques avaient commencé à se propager», écrit sa famille. Les proches de Lilly Keller collectent actuellement de l'argent sur la plateforme GoFundMe.com pour permettre à l'adolescente de faire «le plus beau des adieux». L'objectif? 35'000 euros. Jusqu'à présent, près de 25'000 euros ont été récoltés.

«Tous les moyens ont été mis en œuvre pour la sauver»

Mais comment cette mort tragique est-elle survenue? «Tout a commencé par un malaise sans grande gravité», écrit la famille de Lilly Keller. Mais ensuite, l'état de la jeune fille s'est dégradé. Elle a attrapé une grippe particulièrement violente et a donc été admise à l'hôpital local.

Mais son état s'est très vite aggravé: moins de 24 heures plus tard, elle a dû être transférée dans un autre établissement, plus grand. «Là-bas, tous les moyens ont été immédiatement mis en œuvre pour la sauver.» Mais il est déjà trop tard. On sait maintenant que cette mauvaise grippe n'était pas la seule cause de son décès soudain.

Les pneumocoques sont des bactéries qui se transmettent par gouttelettes. Elles se déposent alors dans le nasopharynx et peuvent provoquer diverses maladies plus ou moins graves. Elles ont notamment fait des ravages lors de la pandémie de grippe espagnole. Les personnes dont les défenses immunitaires sont affaiblies sont particulièrement menacées. Le site Internet de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) cite à titre d'exemple les enfants en bas âge et les personnes âgées.

1000 maladies graves par an en Suisse

Parmi les maladies les plus fréquentes provoquées par les bactéries, on trouve les otites, les pneumonies, les septicémies et les méningites. Heureusement, il existe un vaccin contre cette bactérie. Pourtant, selon l'appel lancé sur GoFundMe.com, Lilly Keller était elle aussi vaccinée. Les infections se manifestent de manière sporadique dans le monde entier et il est effrayant de constater que beaucoup de malades en meurent malgré un traitement antibiotique administré à temps, comme l'écrit l'OFSP.

Selon l'office fédéral, il y a en Suisse environ 1000 cas graves par an. «Au total, une centaine de personnes en meurent chaque année, dont environ 80% ont plus de 65 ans.» En guise de prévention, il est donc recommandé aux groupes à risque de se faire vacciner. «Cela est recommandé à tous les enfants de moins de cinq ans, à tous les adultes de 65 ans et plus et aux personnes présentant les facteurs de risque susmentionnés», conclut l'OFSP.