Avec son dispositif spécial, Blick vous fera vibrer pour les élections américaines

En perspective de ce moment historique, Blick sera sur le qui-vive pour vous faire vivre les élections américaines comme si vous y étiez. Au programme: un live international minute par minute ainsi que des articles, agrémentés de réactions, d'anecdote et de témoignages. Avec ses récits et analyses, notre reporter aux Etats-Unis, Richard Werly vous fera vivre les élections de l'intérieur. Et pour finir en apothéose et ressentir les fortes émotions qui rythmeront ce ce scrutin, des vidéos vous feront également vibrer. Suivez-nous sur notre application, notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook.