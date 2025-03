L'influenceur masculiniste Andrew Tate rentre en Roumanie

Les frères Tate, accusés de traite d'êtres humains et de viols, retournent en Roumanie après un séjour en Floride. Andrew Tate annonce dépenser 185'000 dollars pour un vol privé, affirmant que «les hommes innocents ne se défilent pas».

Andrew Tate et son frère rentrent en Roumanie pour se plier au contrôle judiciaire. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'influenceur masculiniste britannico-américain Andrew Tate a annoncé vendredi son retour en Roumanie avec son frère Tristan pour se plier aux obligations du contrôle judiciaire, après un premier séjour à l'étranger depuis son arrestation fin 2022 pour traite d'êtres humains et viols.

«Les frères Tate atterriront à Bucarest dans la soirée», a annoncé leur porte-parole. Andrew et Tristan Tate, respectivement âgés de 38 et 36 ans, avaient quitté la Roumanie le 28 février pour rejoindre la Floride.

185'000 dollars pour le trajet

Si leur interdiction de quitter le territoire a été levée, ils ont l'obligation de comparaître à chaque convocation en Roumanie. Leur prochain rendez-vous judiciaire est lundi. «Dépenser 185'000 dollars en jet privé pour traverser l'Atlantique et signer un bout de papier en Roumanie. Les hommes innocents ne se défilent pas», a écrit Andrew Tate sur X.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ils feront une déclaration à la presse dans la nuit, peu après 23h00 GMT, devant leur résidence située dans les environs de Bucarest. Les deux hommes sont poursuivis en Roumanie pour avoir dupé plusieurs femmes à des fins d'exploitation sexuelle, y compris des mineures. D'après les procureurs, les victimes étaient piégées par Andrew et Tristan qui simulaient des sentiments à leur égard, avant d'être forcées à la production de films pornographiques.

Andrew Tate doit également répondre de faits présumés de viol. Tristan et lui échappent pour l'heure au procès dans un premier volet à Bucarest à la suite de découvertes d'irrégularités dans la procédure.

Accusés de viols au Royaume-Uni

Ils font aussi l'objet d'accusations de viols et d'agressions au Royaume-Uni, où ils ont par ailleurs été condamnés pour fraude fiscale, et sont sous le coup d'une demande d'extradition. Enfin, les autorités pénales de Floride ont engagé une enquête pénale à leur encontre, disant avoir «une tolérance zéro pour l'exploitation d'êtres humains et la violence contre les femmes».

C'était la première fois depuis son interpellation qu'Andrew Tate quittait la Roumanie, où il vivait depuis plusieurs années. «Top G» ou «Cobra», comme il se fait appeler, cet ancien professionnel de kickboxing et partisan déclaré de Donald Trump, a été exclu d'Instagram et Tik Tok pour ses propos misogynes mais continue de s'exprimer sur X, la plateforme d'Elon Musk.

Il y est suivi par près de 11 millions de personnes sur X, où il promeut des thèses masculinistes. Ce type de discours connaissent aujourd'hui un large écho dans le monde, portés par la montée du populisme de droite souvent hostile aux mouvements féministes.