Le monde de demain aura des airs bien différents de celui d'aujourd'hui. Le futurologue Tristan Horx a partagé avec BuzzFeed News Allemagne ses prévisions pour l'année 2050. Tristan Horx est anthropologue culturel de formation, il enseigne à la SRH Hochschule de Heidelberg et à la Fachhochschule de Wieselburg a écrit plusieurs livres sur le thème de l'avenir. En termes d'avenir, ses prédictions concernent aussi la Suisse, comme il l'explique à Blick.

1 Les rituels de mariage

«Les mariages seront de plus en plus petits et intimes et une part de plus en plus importante du budget sera consacrée à la lune de miel», explique Tristan Horx. La tendance est à l'abandon des célébrations extravagantes et coûteuses au profit d'expériences plus personnelles. En Suisse, cela concerne surtout les grandes agglomérations où certaines anciennes traditions seraient vouées à disparaître. À la campagne, les mariages plus traditionnels devraient toutefois persister plus longtemps.

2 Protection de la maternité

Tristan Horx s'attend également à des bouleversements autour de la famille. Le congé maternité classique pourrait être remplacé par une protection familiale plus flexible, inspirée du modèle scandinave. Les couples répartiraient eux-mêmes qui prend en charge quelles tâches familiales.

3 Le vote physique

Selon Tristan Horx, le passage aux urnes devrait disparaître. «Un jour, on aura une identité numérique avec laquelle il suffira pour ainsi dire de se connecter», pronostique l'expert. Le seuil d'inhibition pour aller voter pourrait alors baisser. Le vote numérique serait particulièrement utile en Suisse: «Aucun pays ne vote aussi souvent que la Suisse. Cela faciliterait énormément les choses», explique Tristan Horx.

4 Vacances d'été

Le futurologue considère les vacances d'été comme dépassées: «Que ce concept existe encore me rend fou. On a l'impression que notre système scolaire en est encore à l'ère agricole.» Les vacances d'été datent d'une époque où les enfants devaient aider à la maison et dans les champs pendant les vacances. Le problème actuel résiderait dans le fait que les parents ne peuvent pas planifier des vacances suffisamment longues. «Les vacances d'été devraient être réparties de manière plus flexible sur l'année», déclare Tristan Horx.

5 Jours fériés catholiques

Il porte également un regard critique sur les jours fériés religieux: «Les jours fériés catholiques sont aujourd'hui désacralisés. Il ne s'agit plus de religion, mais de jours de congé et de convivialité.» Selon lui, la Suisse serait déjà moins attachée aux traditions catholiques que ses pays voisins et cette tendance devrait se poursuivre. Mais les jours fériés saisonniers comme Noël devraient perdurer.

6 Le concept de temps de travail

Le concept rigide de temps de travail disparaîtra. Au lieu de cela, l'accent sera mis sur la productivité. «De nombreuses structures d'entreprise sont encore en partie coincées à l'ère industrielle», critique-t-il en évoquant le monde professionnel actuel. Selon lui, il faut réévaluer dans quelles branches il est encore judicieux d'assimiler le temps de travail à la productivité. «En Suisse, pays de services, de nombreuses entreprises doivent donc repenser leurs indicateurs de productivité», conclut l'expert.

7 Les réseaux sociaux

Les prévisions de Tristan Horx concernant les réseaux sociaux sont particulièrement intéressantes. Contrairement à la tendance actuelle, il prédit qu'«en 2050, les réseaux sociaux seront comme fumer et boire». Il voit déjà des signes d'un mouvement contraire, notamment chez les jeunes générations. Il met en garde contre les dangers de la «surconsommation d'informations numériques», surtout pour les enfants et les adolescents. «De nombreux jeunes indiquent d'ores et déjà qu'ils ne veulent pas que leurs enfants soient confrontés aux réseaux sociaux», explique Tristan Horx. Certains pays veulent par ailleurs réagir à cette situation. L'Australie, par exemple, discute actuellement d'un âge minimum de 16 ans pour l'utilisation des réseaux sociaux.