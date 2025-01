Quatre points pour mieux comprendre le nouveau virus en Chine

Les experts temporisent et rassurent

Un virus semblable à la grippe sévit en Chine. Mais les experts ne semblent pas s'inquiéter d'une nouvelle épidémie mondiale. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Plusieurs informations font état d'une vague d'infections en Chine dues à un virus semblable à la grippe, le MPVh, suscitant l'inquiétude cinq ans après le début de la pandémie de Covid-19. Mais les experts assurent que la situation n'est pas comparable.

Ce que dit la Chine

Le centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a annoncé en fin d'année mettre en place «une surveillance active d'une pneumonie d'origine inconnue» dans le cadre de l'élaboration de sa stratégie générale de prévention.

«Le taux de positivité du MPVh chez les enfants de 14 ans et moins a montré une tendance à la hausse», a indiqué le responsable Kan Biao, répondant à une question sur «l'entrelacement de plusieurs maladies infectieuses» depuis le début de l'hiver.

«L'échelle et l'intensité de propagation des maladies respiratoires infectieuses restent inférieures à l'année dernière», a-t-il précisé. «Il n'y a aucun risque à voyager en Chine», a ajouté vendredi dernier le ministère chinois des affaires étrangères.

Similaire à la grippe

MPVh, qui signifie «métapneumovirus humain», provoque généralement une infection bénigne des voies respiratoires supérieures. Il se transmet par contact direct entre personnes ou après avoir touché une surface contaminée.

Les symptômes courants comprennent une toux, une fièvre ou un écoulement nasal, des symptômes très similaires à ceux de nombreux types de rhume et de grippe. Les jeunes enfants, les personnes âgées et celles au système immunitaire affaibli peuvent présenter des symptômes plus graves.

Les conseils de santé publique pour le MPVh sont similaires à ceux pour la grippe, indique à l'AFP John Tregoning, professeur d'immunologie vaccinale à l'Imperial College de Londres. En cas d'infection, il faut «se reposer, boire et éviter de le transmettre à d'autres», précise le spécialiste. «Bien ventiler les espaces, se couvrir la bouche en toussant, ou se laver les mains» limitent les risques d'infection, ajoute-t-il.

Différent du Covid-19

Le coronavirus responsable du Covid-19 était inconnu lorsqu'il a émergé chez l'homme à la fin de l'année 2019. La population humaine n'y avait jamais été exposée et n'était pas immunisée, augmentant le risque de complications.

A l'inverse, le MPVh circule depuis des décennies, ce qui implique un certain niveau d'immunité. Le virus «fait partie du cocktail de virus auquel nous sommes exposés chaque hiver», rappelle John Tregoning.

«Quasiment chaque enfant comptera au moins une infection au MPVh avant son cinquième anniversaire», affirme Paul Hunter, professeur de médecine à l'université d'East Anglia, au Royaume-Uni. Et de nombreuses personnes seront contaminées plusieurs fois au cours de leur vie, ajoute-t-il.

Des niveaux normaux

Des images de patients masqués affluant dans les services d'urgence des hôpitaux ont largement circulé sur les réseaux sociaux chinois ces dernières semaines, même si de telles scènes ne sont pas inhabituelles en hiver.

Ces informations ont suscité l'inquiétude dans le monde entier, certains rappelant le manque de transparence supposé de la Chine lors de la pandémie de Covid-19. Plusieurs citoyens chinois qui avaient alerté sur la gravité de la pandémie avaient notamment disparu.

En décembre dernier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a redemandé à la Chine de partager ses données sur la pandémie de Covid-19 afin de mieux se préparer à des crises sanitaires futures. Pékin a rétorqué avoir partagé ses informations «sans aucune restriction».

L'OMS a toutefois cherché à dissiper les craintes autour du MPVh. «Les niveaux signalés d'infections respiratoires en Chine restent dans un intervalle normal», c'est-à-dire conforme à ce qui est «attendu pour une saison hivernale», a déclaré mardi la porte-parole de l'OMS Margaret Harris.