La Russie utiliserait une nouvelle arme chimique en Ukraine

Les attaques sont mystérieuses. La Russie aurait utilisé à plusieurs reprises des armes chimiques en Ukraine. Et les troupes de Kiev ont constaté de nouveaux jets de gaz sur le champ de bataille, mais ils n'ont pas pu être identifiés. Les experts sont alarmés.

Les experts s'alarment à cause d'attaques mystérieuses

Janine Enderli

La Russie et l'Ukraine sont en guerre depuis plus de 30 mois. Depuis le début de l'invasion russe, les deux pays ne cessent d'utiliser de nouveaux systèmes d'armes. L'utilisation d'armes chimiques sur le champ de bataille fait régulièrement la une des journaux. Car elle est interdite et considérée comme un crime de guerre.

Selon des sources ukrainiennes, la Russie aurait déjà utilisé plus de 4000 fois des armes chimiques. Selon un rapport de «Kyiv Independent», les soldats ukrainiens auraient connaissance du type d'arme utilisé et son contenu. Le gaz provoquerait, comme le gaz lacrymogène, des irritations, des rougeurs, des nausées et des vomissements.

Les experts sont perplexes

Mais c'est une nouvelle sorte de produits qui les inquiète le plus. Ces dernières semaines, les Ukrainiens ont constaté à plusieurs reprises la présence d'un gaz inconnu s'échappant d'obus russes. Il provoque apparemment des symptômes similaires à ceux du gaz lacrymogène classique, mais son contenu n'a pas pu être identifié.

Kiev se trouve face à une énigme, rapporte le «Kyiv Independent». «Nous avons pu authentifier assez facilement d'autres substances et nous avons une idée de ce à quoi nous avons affaire», explique au journal le colonel ukrainien Artem Vlasiuk, un expert en armes chimiques.

Des dizaines d'attaques au gaz toxique

Mais cette situation reste toutefois différente, a-t-il ajouté. Les systèmes de détection n'ont trouvé aucune correspondance à des ingrédients connus: Sur un total de 320 attaques en octobre, seules 15 auraient pu être identifiées. Pour les autres, rien n'est sûr.

L'agent irritant serait particulièrement utilisé dans la région russe de Koursk, âprement disputée. Début août, des soldats ukrainiens sont entrés dans la région frontalière russe et ont conquis quelques villages.

Plus de 2000 blessés?

Ces attaques auraient fait plus de 2000 blessés parmi les soldats ukrainiens. Ces données ne peuvent toutefois pas être vérifiées de manière indépendante.

Les Russes accusent également les Ukrainiens d'avoir planifié l'utilisation d'armes chimiques. «Nous avons des informations crédibles selon lesquelles l'Ukraine planifie, avec le soutien de l'Occident, une série de provocations antirusses impliquant l'utilisation d'armes chimiques dans la zone d'opération militaire spéciale», a déclaré l'ambassade russe aux Etats-Unis au portail d'information «Newsweek».