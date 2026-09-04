Thierry Lacoste, ancien avocat du prince Albert II, a été placé en garde à vue à Monaco le 2 septembre 2026. Il est accusé dans une affaire liée à un projet immobilier controversé et une plainte du magnat Patrice Pastor.

L'avocat Thierry Lacoste, ami d'enfance et ancien conseil du prince Albert II de Monaco, a été placé en garde à vue mercredi à Monaco, dans un nouvel épisode de la bataille médiatico-judiciaire ouverte par la publication en 2021 des «Dossiers du Rocher», a appris l'AFP de sources judiciaires.

«Maître Thierry Lacoste s'est présenté le mercredi 2 septembre 2026 devant la police monégasque, qui enquête sur une plainte du magnat de l'immobilier Patrice Pastor, mécontent de ne pas s'être vu octroyer certains projets immobiliers en principauté de Monaco», a indiqué jeudi soir dans un communiqué le cabinet de l'avocat, accusant Patrice Pastor «d'instrumentaliser la justice monégasque à son profit».

Selon le cabinet de Me Lacoste, qui dénonce «un scandale absolu», cette garde à vue concerne le dossier dit de «l'esplanade des Pêcheurs», un projet immobilier interrompu pour lequel l'Etat monégasque avait été condamné par le Tribunal suprême local à indemniser, à hauteur de 136 millions d'euros sans compter les intérêts courant depuis 2018, l'entreprise monégasque Caroli.

Inculpation dans les «Dossiers du Rocher»

«Cet épisode judiciaire est une nouvelle illustration de l'incroyable renversement des rôles auquel on assiste depuis juin 2023: ceux qui ont lutté contre la corruption pendant des années, et qu'on n'a pas pu faire taire, sont désormais accusés de corruption ou de trafic d'influence dans le seul but de tenter de les bâillonner», ajoute le cabinet de Me Lacoste. Dans ce dossier, l'ancien président du Tribunal suprême, Didier Linotte, a lui-même été inculpé en juin 2025 pour «prise illégale d'intérêt en bande organisée et corruption passive».

Avec cette inculpation, Didier Linotte avait été le premier à être directement mis en cause par la justice monégasque à la suite de la parution en 2021 du site internet intitulé «Dossiers du Rocher», où un corbeau accusait quatre anciens proches d'Albert II, dont Thierry Lacoste et Didier Linotte, de collusion.

En janvier dernier, un autre de ces proches, Claude Palmero, ancien administrateur des biens de la Couronne, a été inculpé par la justice monégasque pour «violation du secret de l'instruction» après la découverte lors d'une perquisition menée à son domicile peu après son limogeage de procès-verbaux de procédures auxquelles il n'était pas partie. Claude Palmero a également été inculpé en mars, sur plainte de la famille princière, de «violation du secret professionnel et atteinte à la vie privée» pour des articles parus dans le quotidien «Le Monde» en janvier 2024.