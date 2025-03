Ils voulaient réduire les dépenses publiques américaines de 1000 milliards de dollars. C'est raté. Les derniers chiffres du mois dernier montrent que les dépenses ont bel et bien augmenté... et le déficit budgétaire aussi.

Jusqu'à présent, Elon Musk et Donald Trump échouent à faire des économies

Jusqu'à présent, Elon Musk et Donald Trump échouent à faire des économies

1/5 Le CEO de Tesla a été chargé par Trump de réduire sensiblement les dépenses américaines.

Michael Hotz

On ne peut pas le leur enlever, l'équipe d'Elon Musk fait preuve d'une grande rigueur dans la présentation de ses résultats: 620'000 dollars de subventions pour un programme LGBT? Supprimés! 699'000 dollars pour une étude complète sur la consommation de cannabis? Pas besoin!

Chaque mesure d'économie, aussi petite soit-elle, est tweetée par le Department of Government Efficiency (Doge) et répertoriée sur son site Internet. L'homme le plus riche du monde suit ainsi l'ordre clair du président américain Donald Trump d'alléger implacablement le budget américain.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Jusqu'à présent, le Doge a supprimé 115 milliards de dollars de dépenses publiques, en tout cas, c'est ce qu'il soutient. En d'autres termes, cela représente près de 715 dollars par contribuable. Le problème, c'est que Musk et ses amis n'ont en réalité réalisé aucune économie concrète.

Selon les chiffres du ministère américain des Finances, les Etats-Unis ont dépensé au total 603,4 milliards de dollars en février, le premier mois complet du nouveau gouvernement Trump. Cela représente 36 milliards de dollars de plus qu'en février 2024, soit une augmentation de 6,3%. Pendant le premier mandat de Trump, les dépenses publiques de février ont augmenté en moyenne de 4% en comparaison annuelle, et de 8,6% sous le président Joe Biden.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le déficit a aussi augmenté

Et cela ne s'arrête pas là: le déficit de février a augmenté de 10 milliards de dollars par rapport au même mois de l'année précédente, pour atteindre 307 milliards de dollars. Seul Biden avait enregistré un déficit plus important au cours du deuxième mois de 2021, une année encore profondément marquée par la pandémie de Covid-19.

Le bilan intermédiaire des économies réalisées jusqu'à présent sous Trump et Musk est par conséquent très décevant. «Les économies de Doge sont si faibles qu'elles ne sont pas visibles dans les dépenses mensuelles», a déclaré Jessica Riedl, une experte en politique économique auprès du groupe Manhattan Institute, au «Financial Times».

Doge multiplie les erreurs

Le bras droit de Trump s'est pourtant fixé un objectif élevé. A plusieurs reprises, Elon Musk a fièrement proclamé qu'il souhaitait réduire de moitié le budget américain, c'est-à-dire mille milliards de dollars. Lors d'une rencontre avec la presse le 12 février à la Maison Blanche, il a souligné deux facteurs principaux pour atteindre l'objectif d'économies: la compétence et la sollicitude.

Aujourd'hui, de nombreux médias américains mettent régulièrement en doute les économies présentées par Doge. Après plus de 50 jours de mandat de Trump, il n'a donc pas encore été prouvé que les mesures d'efficacité annoncées à grand renfort de shitstorms sont véritablement efficaces.