Donald Trump nomme Elon Musk au ministère de l'«efficacité gouvernementale»

Donald Trump a nommé Elon Musk à la tête d'un nouveau ministère de l'«efficacité gouvernementale». Photo: Getty Images

Donald Trump a indiqué mardi 13 novembre qu'il comptait nommer l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, à la tête d'un ministère nouvellement créé de l'«efficacité gouvernementale» (DOGE), conjointement avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy.

«Ensemble, ces deux Américains formidables traceront le chemin pour mon administration afin de démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles, et restructurer les agences fédérales», a déclaré le président élu dans un communiqué, assurant que ces deux alliés de sa campagne allaient «envoyer des ondes de choc dans le système».

Elon Musk réagit

Dans son communiqué, Donald Trump donne plus de détails sur le fonctionnement de ce nouveau ministère: «Pour conduire ce type de changement radical, le département de l'efficacité gouvernementale fournira des conseils et des orientations en dehors du gouvernement, et s'associera à la Maison Blanche et à l'Office de la gestion et du budget pour conduire une réforme structurelle à grande échelle et créer une approche entrepreneuriale du gouvernement jamais vue auparavant.»

De son côté, Elon Musk a republié sur X le communiqué du futur président des Etats-Unis . Dans une autre publication, il a indiqué: «Une menace à la démocratie? Non, une menace à la bureaucratie!!!»

Des nominations en cascade

A la sécurité intérieure, un portefeuille qui comprend notamment les douanes et les gardes-frontières, Donald Trump veut nommer la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem. Cette alliée fidèle du président élu «travaillera de près» avec Tom Homan, qui s'est vu confier le dossier brûlant du contrôle de l'immigration, selon un communiqué de Donald Trump.

Quant à la défense, le président élu a annoncé qu'il comptait nommer comme ministre Pete Hegseth, présentateur sur Fox News, la chaîne préférée des conservateurs aux Etats-Unis. Pete Hegseth un ancien major dans l'armée américaine.

«Avec Pete à la barre, les ennemis [des Etats-Unis d']Amérique sont prévenus: nos forces armées connaîtront à nouveau la grandeur et l'Amérique ne reculera jamais», a déclaré le futur président américain dans un communiqué.

Il a par ailleurs annoncé son intention de nommer l'ancien élu John Ratcliffe à la tête de la CIA. «Ce sera un défenseur intrépide des droits constitutionnels de tous les Américains», a assuré le milliardaire républicain.