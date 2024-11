Depuis l'élection du 5 novembre, on ne peut plus l'arrêter Depuis la victoire de Trump, Elon Musk empoche 423 millions de dollars par heure!

Donald Trump et Elon Musk sont actuellement les meilleurs amis du monde. Le CEO de Tesla s'est rapproché du futur président américain et cela lui rapporte des dizaines de milliards de dollars. Il a considérablement renforcé sa position d'homme le plus riche du monde.