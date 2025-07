«Ces chiffres posent un vrai problème», alertent les experts. Photo: imago images/photothek

Marian Nadler avec l'ATS

On pourrait croire qu'à l'hôpital, l'hygiène est une évidence. Et pourtant, plus d'une personne sur deux ne s'y lave pas les mains après être allée aux toilettes. C'est ce que révèle une étude de l'université britannique de Surrey, menée dans un hôpital danois. Résultat: 43,7% des utilisateurs n'ont pas utilisé le lavabo après leur passage. Certaines semaines, ce taux est même monté à 61,8%!

De quoi sérieusement inquiéter les chercheurs. «Ces chiffres posent un vrai problème en matière de respect des règles d'hygiène dans des lieux à haut risque», expliquent-ils. «Même si la pandémie a sensibilisé le public à l'importance de l'hygiène des mains, ces données montrent que le lavage systématique reste loin d'être une habitude – y compris dans des environnements où la propreté est pourtant essentielle pour éviter les infections.»

Les campagnes de sensibilisation encouragées

Pour mener l'enquête, les chercheurs ont installé des capteurs dans deux toilettes accessibles au public de l'hôpital Bispebjerg, à Copenhague. Pendant 19 semaines, ils ont enregistré l'usage des WC et des lavabos. Si le robinet n'était pas ouvert dans les deux minutes précédant ou les quatre minutes suivant la chasse d'eau, cela était comptabilisé comme un oubli de se laver les mains.

«Beaucoup pensent sans doute que se laver les mains va de soi – surtout dans un hôpital, après le Covid», note Pablo Pereira-Doel, auteur principal de l'étude. «Mais nos chiffres racontent une tout autre histoire.» Avec son collègue Benjamin Gardner, il appelle donc à intensifier les campagnes de sensibilisation.

Les conseils des autorités de santé allemandes

L'institut allemand de santé publique, rappelle d'ailleurs quelques règles de base: se laver les mains après un passage aux toilettes, bien sûr, mais aussi le faire correctement. Le lavage doit durer entre 20 et 30 secondes, soit environ le temps de fredonner deux fois «Joyeux anniversaire».

Enfin, pour éviter de se recontaminer aussitôt après, il vaut mieux ne pas toucher les robinets à mains nues dans les toilettes publiques – hôpitaux compris. L'idéal? Utiliser un essuie-mains jetable ou le coude pour les ouvrir et les fermer.