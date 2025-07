Les deux boîtes noires ont été retrouvées. Photo: IMAGO/ZUMA Press

ATS Agence télégraphique suisse

Les boîtes noires de l'avion de ligne qui s'est écrasé jeudi dans l'Extrême-Orient russe, causant la mort de 48 personnes, ont été retrouvées, ont annoncé vendredi les autorités locales. Elles ont évoqué un problème technique ou une erreur de pilotage comme possibles causes de l'accident.

La chute de l'AN-24 de la compagnie aérienne Angara Airlines a eu lieu dans une zone reculée et difficile d'accès de la région russe de l'Amour, provoquant la mort de ses 42 passagers et de ses six membres d'équipage, selon le ministère des Transports.

Deux pistes principales

«Les enregistreurs de bord ont été retrouvés sur les lieux de la catastrophe et seront prochainement envoyés à Moscou pour être analysés», a fait savoir le ministère, dans un communiqué sur Telegram.

Le gouverneur de la région de l'Amour, Vassili Orlov, a affirmé sur Telegram que deux pistes principales étaient actuellement envisagées pour expliquer le drame: celle d'«une défaillance technique» et celle d'une «erreur de pilotage».

Jeudi, le directeur de la compagnie aérienne, Sergueï Salamanov, avait pour sa part assuré au média russe REN TV que l'appareil accidenté avait décollé avec deux heures de retard en raison de mauvaises conditions météorologiques. «Les conditions n'étaient pas favorables au vol» mais «le commandant a pris la décision de l'effectuer», a commenté Sergueï Salamanov, relevant que ce pilote, âgé de 61 ans, était «expérimenté» et avait 11'000 heures de vol à son actif.