Les ancêtres de Steve Jobs ont quitté le village argovien de Neuenhof en 1853 – avec de l’argent de l'Etat et l’espoir d’une vie meilleure. Un siècle plus tard, la famille rejeta un enfant illégitime: le fondateur d’Apple, qui allait marquer le monde.

La Suisse a payé 2075 francs à ses ancêtres pour qu'ils émigrent en Amérique

Peu de personnes ont réellement changé le monde. Parmi elles figurent le philosophe Karl Marx, les fondateurs de religions comme Jésus et Muhammad – et Steve Jobs, le cofondateur d’Apple. Avec l’iPhone, il a créé un appareil qui façonne notre quotidien. Dans le classement des inventions les plus importantes du podcast «Hard Fork», il se place juste derrière le feu et l’électricité.

Ce que l’on savait moins, c’est que Steve Jobs avait des origines suisses.

Ses ancêtres venaient de Neuenhof, dans la vallée de la Limmat, dans le canton d’Argovie. Au milieu du XIXᵉ siècle, ils ont émigré aux Etats-Unis en tant que famille de douze personnes, avec l’aide de l'Etat. Une émigration aux conséquences profondes.

De la vallée de la Limmat vers le Nouveau Monde

Il y avait certes des indices sur cette ascendance suisse sans qu’aucune recherche solide ne vienne les confirmer.

C’est désormais chose faite: des documents d’archives, des statistiques d’émigration, des registres de crédits, des registres paroissiaux, des recherches généalogiques menées par les Mormons et des listes de passagers décrivent l’origine de l’une des personnalités les plus influentes de notre époque.

Steve Jobs est né en 1955 à San Francisco, enfant de Joanne Schieble et de l’étudiant en sciences politiques Abdulfattah Jandali. Sa mère a confié le garçon à l’adoption, car ses parents, strictement catholiques, lui interdisaient d’épouser un syrien.

Les Californiens Paul et Clara Jobs adoptèrent le petit Steve. A 21 ans, il fonda Apple. La suite appartient à l’histoire économique mondiale.

Le lien suisse de Jobs est resté méconnu, notamment parce que le nom de ses ancêtres changea à l’arrivée en Amérique. Les Schibli, nom encore fréquent à Neuenhof, devinrent « Schieble », transcription phonétique faite par un agent new-yorkais.

L’histoire commence avec Josef Schibli, né le 16 juillet 1795 à Neuenhof, comme le confirment les inscriptions encore en latin dans le registre paroissial. Il eut au moins dix enfants: d’abord avec Verena Vogler, puis, après son décès, avec Anna Maria Haas.

L’un d’eux – Kaspar – naquit le 18 octobre 1848, comme l’atteste sa pierre tombale dans le Wisconsin. Kaspar Schibli était l’arrière-arrière-grand-père de Steve Jobs.

À cette époque, Neuenhof, près de Baden, comptait environ 400 habitants: un village agricole trop pauvre pour nourrir des familles nombreuses. Comme beaucoup d’autres, les Schibli vivaient dans des conditions modestes. Après de mauvaises récoltes, des salaires stagnants et une pauvreté croissante, nombreux furent ceux qui cherchèrent leur chance en Amérique ou en Australie.

Entre 1850 et 1855, plus de 8000 personnes quittèrent l’Argovie – environ 4% de la population de l'époque. Pour soulager les plus défavorisés, de nombreuses communes aidèrent financièrement les émigrants. Les Schibli reçurent de la commune de Neuenhof 1715 francs et du canton d’Argovie 360 francs, comme le documentent les archives du canton d’Argovie. Cette aide à l’émigration de 2075 francs correspondrait aujourd’hui à 32'330 francs.

Les Schibli emportèrent dix enfants et l’ensemble de leur fortune. Selon le «Verzeichnis der Ausgewanderten des Bezirks Baden» (registre des émigrants du district de Baden), celle-ci s’élevait à 1142 francs.

De plus, Josef Schibli demanda un crédit de 840 francs, dont seulement 600 furent versés, comme l'attestent les documents. Cela correspond aujourd’hui à une valeur de 9100 francs et devait, à l’époque, couvrir le transport ainsi que le passage en bateau.

Des semaines en haute mer

C'était un voyage pénible, qui devait être bien planifié. Le réseau ferroviaire était à peine développé et les voitures n’existaient pas encore. Pour une bonne somme d’argent, de nombreuses agences pour émigrants organisaient les itinéraires, les billets et les formalités. Elles avaient des bureaux à Bâle, certaines disposant même d'antennes à New York.

Les Schibli parcoururent probablement les trois kilomètres de Neuenhof à Baden à pied à la fin de l’été 1853. De là, ils voyagèrent en diligence jusqu’à Bâle, avec des arrêts pour changer les chevaux. À Bâle, ils embarquèrent sur un bateau à vapeur qui les emmena en aval du Rhin jusqu’à Cologne, d’où ils poursuivirent probablement leur voyage en train. Depuis 1843, une liaison ferroviaire reliait Cologne à Anvers via Aix-la-Chapelle, Liège et Bruxelles.

Début septembre, la famille atteignit la ville portuaire belge. Là, le voilier «Uncas» était à quai. Il transportait régulièrement fret et passagers vers New York. La liste des passagers, conservée aujourd’hui sur microfilm, montre que les Schibli quittèrent Anvers le 4 septembre 1853.

Avec une capacité de 422 tonnes, l’Uncas était un petit navire transatlantique, mais robuste. Selon le vent et la météo, la traversée pouvait durer de 35 à 50 jours.

Après plusieurs semaines en haute mer, l’Uncas atteignit à la fin de l’automne le port de New York. Il accosta probablement au South Street Pier à Manhattan, où arrivaient chaque jour des navires en provenance d’Europe. Parmi les caisses de fret, la poussière de charbon et les marins, Josef et Anna Maria Schibli, accompagnés de leurs enfants, foulèrent pour la première fois le sol américain.

Comme tous les passagers, ils durent d’abord passer par les formalités des autorités d’immigration new-yorkaises sur le quai. Les noms, la provenance et la destination étaient notés. C'est là qu'un fonctionnaire écrivit le nom de famille «Schibli» tel qu’il l’avait compris – à savoir «Schieble».

Sous un nouveau nom, les habitants de Neuenhof commencèrent une nouvelle vie dans un jeune pays plein de possibilités.

Ils ne restèrent pas à New York, mais s’installèrent là où d’autres Suisses avaient déjà pris racine: dans le Wisconsin, au bord du lac Michigan.

L’itinéraire de l’époque passait par bateau à vapeur sur l’Hudson jusqu’à Albany, puis par train jusqu’à Buffalo. Ils traversèrent le lac Érié à bord d’un bateau à roue et atteignirent Detroit. Un nouveau train les conduisit ensuite à Chicago.

De nombreux Suisses se rendaient au Wisconsin à cette époque. Le jeune Etat avait alors rejoint l’Union en 1848 et recrutait activement des colons en Europe.

Des sols fertiles, des forêts, des lacs et une communauté germanophone faisaient du Wisconsin une destination privilégiée pour les Allemands et les Suisses. A partir des années 1840, des colonies se formèrent avec des habitants d’Argovie ainsi que des cantons de Glaris et de Berne.

Depuis Chicago, les Schieble poursuivirent probablement leur voyage en vapeur jusqu’à Sheboygan, une petite ville portuaire en plein essor où vivaient déjà plusieurs familles suisses. C’est ici qu’acheva un périple de plus de 7000 kilomètres – de Neuenhof sur la Limmat jusqu’à Sheboygan, au bord du lac Michigan. Les Argoviens étaient devenus des Américains.

Kaspar Schibli, devenu Casper Schieble, obtint la citoyenneté américaine. Il travailla d’abord comme fermier, puis comme menuisier. Le 12 septembre 1878, il épousa Anna Acker. Ils eurent plusieurs enfants; selon les données généalogiques des Mormons, ils étaient onze.

Le deuxième plus jeune s’appelait Arthur, né le 19 octobre 1899, comme l’atteste une fiche militaire américaine. La famille vivait dans une petite maison au 1316 North Eighth Street à Sheboygan, à quelques pas du lac Michigan.

Son fils Arthur s’installa en 1932 à Green Bay, dans le Wisconsin, à 100 kilomètres de là. Il se lança dans les affaires, fondant d’abord une entreprise de gravure, puis une ferme de fourrure qu’il dirigea avec succès. Arthur incarnait la deuxième génération des Schieble américains: né aux Etats-Unis, ambitieux, compétent et enraciné dans le Midwest.

Il épousa Irene Ziegler, eut deux filles et mena – comme son père – une vie de foi. Lorsqu’il mourut en 1955 après une grave maladie, le journal annonça le décès d’un citoyen respecté.

Dans la rubrique nécrologique du «Sheboygan Press» du 10 août 1955, un discret post-scriptum mentionne un petit-fils – l’enfant illégitime de sa fille Joanne, né en février de la même année. Cet enfant était Steve Jobs.

Il ne grandit pas chez les Schieble, mais en Californie, et allait changer le monde. Peu avant sa mort, Arthur Schieble pressa sa fille de confier le bébé à l’adoption. Elle accepta, à condition que le garçon soit accueilli par des universitaires. Ce sont Paul et Clara Jobs qui furent choisis.

Du Wisconsin à la Silicon Valley

Ce n’est qu’après cela que Joanne Schieble apprit que Clara n’avait jamais terminé ses études universitaires et que Paul n’avait même pas fini le lycée. Au départ, elle refusa de signer, mais céda lorsque le couple lui promit que le garçon étudierait un jour à l’université.

Ils tinrent parole et utilisèrent leurs économies pour permettre à Steve d’aller à l’université. Après six mois, il abandonna, dormait chez des amis, récupérait des bouteilles consignées et parcourait des kilomètres à pied pour manger au temple Hare Krishna. «Pourtant», dira Jobs plus tard, «j’ai eu de la chance. J’ai trouvé tôt dans la vie ce que j’aimais».

Avec deux amis, il fonda dans le garage de ses parents Apple Computer, nommé d’après le label des Beatles. Aujourd’hui, l’entreprise vaut environ 4000 milliards de dollars.

En 1986, Steve Jobs commença à chercher sa mère biologique. Il la retrouva à Los Angeles. Lors d’une rencontre, Jobs apprit qu’il avait une sœur: la romancière Mona Simpson. Ses parents biologiques s’étaient finalement mariés et avaient eu un autre enfant.

L’inventeur de l’iPhone mourut en 2011 d’un cancer, au même âge que son grand-père.

Joanne Schieble a souvent été désignée comme «German-American», et les médias reprenaient cette information les uns des autres. Même le célèbre biographe de Steve Jobs, Walter Isaacson, qualifia la famille Schieble d’«allemande». Certes, Casper et Arthur avaient épousé des femmes d’origine allemande. Mais à cause du nom à consonance allemande, les racines suisses et le nom Schibli étaient tombés dans l’oubli. Dorénavant, ce n’est plus le cas.