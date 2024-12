Un esclandre diplomatique a éclaté mercredi avant l'élection de Karin Keller-Sutter. Photo: keystone-sda.ch

On voit le bout du tunnel: le week-end n'est plus très loin. Alors pour vous accompagner dans cette fin de semaine, Blick, avec l'appui de l'ATS, propose un tour d'horizon des actus suisses qui vont compter ce jeudi 12 décembre. On y va:

1 Esclandre à Berne, avant l'élection de KKS

Un esclandre diplomatique a éclaté mercredi au Parlement fédéral à Berne avant l'élection de la nouvelle présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, rapportent jeudi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Des représentants d'ambassades occidentales ne voulaient pas être vus dans la tribune des spectateurs à côté de ceux de la Russie et de l'Iran. Des places dans la tribune d'honneur de la présidente de la Confédération ont dû être libérées pour les représentations de la Pologne, de l'Australie, du Canada, de l'Allemagne et de l'Ukraine. L'ambassade d'Ukraine à Berne a fait savoir qu'elle allait se concerter avec la Suisse pour savoir si une invitation à la Russie ne signifiait pas un «changement de cap par rapport à l'attachement au droit international et aux valeurs des conventions de Genève».

2 Les réductions mammaires ont le vent en poupe

Toujours plus de femmes se font réduire la poitrine en Suisse, constatent jeudi «24 heures» et la «Tribune de Genève». Selon la Statistique médicale des hôpitaux, le nombre de réductions mammaires a doublé en 20 ans. Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) enregistre même une hausse de 40% de ce type d'opérations ces dernières années. La très grande majorité des femmes optant pour une réduction mammaire se plaignent de douleurs physiques, qui s'aggravent avec le temps, explique dans les journaux Helen Aghahosseini, chirurgienne plastique à Lausanne.

3 Lidl embauche chez nous!

Le détaillant Lidl prévoit de créer 300 nouveaux postes de travail en Suisse l'année prochaine, indique le patron de Lidl Suisse Nicholas Pennanen jeudi dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Il faut, selon lui, entre 20 et 25 nouveaux postes par filiale. A moyen terme, le distributeur souhaite exploiter au moins 250 filiales dans toute la Suisse, soit 60 de plus qu'actuellement. Lidl vise avant tout les grandes villes, précise NPennanen. Mais il existe aussi des «zones blanches» dans les régions rurales et en Suisse romande, ajoute-t-il, soulignant que la recherche de sites est «assez difficile» en Suisse.

4 Le patrimoine fribourgeois mieux protégé?

Le Conseil d'Etat fribourgeois présente jeudi ses arguments concernant le crédit de 56 millions de francs pour la construction du centre de stockage interinstitutionnel cantonal (SIC) soumis en votation populaire le 9 février. Le patrimoine de l'Etat est dispersé pour l'heure sur 29 sites, dont plusieurs ne répondent pas aux normes de conservation et de sécurité. La situation met en danger des objets précieux et coûte cher.

5 Le TF se penche sur l'âge de la retraite des femmes

Le Tribunal fédéral (TF) se réunit en audience publique jeudi pour trancher sur les recours déposés contre la votation sur le relèvement de l'âge de la retraite des femmes. En cas d'admission, la population sera appelée à retourner aux urnes, une première en Suisse. La 1ère Cour de droit public du TF doit se pencher sur des recours des Femmes socialistes et des Vert-e-s, qui dénoncent des chiffres faux utilisés lors de la campagne de votation: au début août, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a annoncé que les perspectives financières de l'AVS reposaient sur deux formules de calcul erronées.