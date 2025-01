Donald Trump a lancé son propre monnaie. Photo: keystone-sda.ch

Lundi, Donald Trump a officiellement pris ses fonctions de président des Etats-Unis. Le républicain en a profité pour lancer le week-end passé une cryptomonnaie à son effigie, la «$TRUMP». Le cours a crevé le plafond dans un premier temps, probablement sous l'effet de l'euphorie, puis la monnaie s'est stabilisée à 40 dollars. Sa valeur boursière s'élève à environ 8 milliards de dollars.

Il s'agit d'un meme coin un type de cryptomonnaie qui capitalise sur l'engouement pour une personnalité ou un phénomène devenu viral sur le web. Contrairement aux cryptomonnaies traditionnelles, les meme coins n'ont pas d'utilité économique ou transactionnelle concrète.

«Je n'en sais pas grand chose»

Lors d'une réunion tech mardi, le 47e président des Etats-Unis s'est exprimé pour la première fois sur sa cryptomonnaie. «Je n'en sais pas grand-chose, à part que je l'ai lancée. J'ai entendu dire que cela avait eu beaucoup de succès. Je n'ai pas vérifié.» Lorsqu'un journaliste lui a fait remarquer que sa crypto valait déjà plusieurs milliards, Donald Trump s'est contenté de répondre: «Plusieurs milliards? Ce sont des peanuts (des cacachuètes, rien) pour ces types», en désignant le PDG d'Open AI Sam Altman et Larry Ellison, cofondateur du fabricant de logiciels Oracle, tous deux présents à la conférence de presse.

$TRUMP a fait trembler le marché des cryptomonnaies ce week-end. En quelques heures, la crypto a créé un volume d'échanges allant jusqu'à 15 milliards de dollars. Le cours est alors monté jusqu'à 70 dollars dans l'intervalle. Jusqu'à présent, 200 millions d'unités ont été émises. Et cela devrait augmenter: jusqu'à 800 millions d'unités supplémentaires sont prévues dans les trois ans.

Dans ce contexte, 80% des cryptos $TRUMP seront détenues par deux entreprises liées à l'organisation de Trump: CIC Digital et Fight Fight Fight. Ce sont ces deux entreprises, et bien sûr Donald Trump lui-même, qui devraient dans un premier temps le plus profiter de la popularité de cette monnaie.

Pendant ce temps, les investisseurs privés n'ont pas obtenu de vrais gains. Un intrépide qui se serait lancé sur un coup de tête dans la première heure aurait pu à peu près tripler sa mise. Ce serait certes une belle somme, mais pas non plus exceptionnelle dans le monde de la crypto. Surtout pas si l'on tient compte du risque encouru.

Melania lance aussi sa propre monnaie

Un jour après le lancement de la monnaie de Trump, son épouse Melania lui a emboîté le pas. Dimanche dernier, elle a lancé sa propre crypto «$MELANIA». La première dame a fait la promotion de cette monnaie sur les réseaux sociaux. Lundi matin, les fans ont fait grimper la valeur du marché à environ 2 milliards de dollars. Dans la foulée, le Melania-Coin est parvenu à faire chuter le cours du Trump-Coin d'environ 45%.

Etant donné que ces deux cryptos sont des meme coins, Donald et Melania Trump font la promotion de leurs pièces respectives en disant que leurs partisans peuvent exprimer leur soutien à l'un ou l'autre.