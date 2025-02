Une dizaine de dirigeants européens se réunissent à Paris pour discuter de la situation en Ukraine, face à l'accélération de l'administration américaine. La Hongrie, proche de Trump et Poutine, s'oppose à cette initiative et prône un cessez-le-feu.

UE et accord de paix en Ukraine: Budapest critique ses homologues

Leaders européens «frustrés» et «pro-guerre»

Le ministre des Affaires étrangères hongrois Peter Szijjarto a accusé les leaders européens d'être «pro-guerre». Photo: Anadolu via Getty Images

Le gouvernement hongrois a critiqué lundi des leaders européens «frustrés» et «pro-guerre» avant la rencontre d'une dizaine d'entre eux en France afin de définir une réponse commune face à l'«accélération» de l'administration américaine sur l'Ukraine.

«Aujourd'hui à Paris, des dirigeants européens frustrés, pro-guerre et anti-Trump se réunissent pour empêcher un accord de paix en Ukraine», a déclaré le ministre des Affaires étrangères hongrois Peter Szijjarto en marge d'une conférence de presse au Kazakhstan, retransmise sur son compte Facebook.

«Nous soutenons les ambitions de Donald Trump»

«Contrairement à eux, nous soutenons les ambitions de Donald Trump. Contrairement à eux, nous soutenons des négociations entre la Russie et les Etats-Unis», a-t-il ajouté.

Viktor Orban, l'un des rares dirigeants de l'UE à afficher sa proximité avec Donald Trump et Vladimir Poutine, ne cesse de plaider pour un cessez-le-feu et la mise en place de discussions de paix, tout en refusant d'envoyer de l'aide militaire à Kiev. Depuis le retour à la Maison Blanche de l'ex-magnat de l'immobilier, il s'estime conforté dans ses positions et déplore «l'impuissance» de l'UE, pas conviée à la table des pourparlers.

La réunion de Paris intervient quelques jours après un appel du président américain à son homologue russe et leur décision de négocier directement sur l'Ukraine lors d'un prochain sommet en Arabie saoudite.

Réunion «informelle»

Elle se tient également au lendemain d'une conférence sur la Sécurité à Munich où le discours hostile du vice-président américain J.D. Vance à l'encontre de ses alliés a sidéré les Européens.

Seront présents à cette réunion présentée comme informelle: le président français Emmanuel Macron, les chefs de gouvernement de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Danemark, ainsi que le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'Otan. La Slovénie a regretté que les autres pays membres de l'UE n'aient pas été invités.

«Sur un plan symbolique, les organisateurs du sommet de Paris montrent au monde que, même au sein de l'UE, tous les Etats ne sont pas traités sur un pied d'égalité», a commenté dans un communiqué la présidente slovène Natasa Pirc Musar.