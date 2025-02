Trump va d'abord voir Poutine Les Etats-Unis inviteront l'Europe et l'Ukraine à négocier... mais pas tout de suite

Des négociations sur l'Ukraine sont prévues en Arabie saoudite, impliquant des représentants américains et russes. Le secrétaire d'Etat Marco Rubio a souligné dimanche que ces pourparlers pourraient initier une conversation plus large impliquant l'Ukraine et l'Europe.