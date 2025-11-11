Taleb Jawad al-Abdulmohsen, Saoudien islamophobe de 51 ans, a reconnu avoir foncé sur le marché de Noël de Magdebourg en 2024, tuant six personnes et blessant plus de 300. Au procès, il a tenu un discours confus mêlant religion, politique et théories d’extrême droite.

Le tueur à la voiture-bélier de Magdebourg confesse son crime et sa haine religieuse

Le tueur à la voiture-bélier de Magdebourg confesse son crime et sa haine religieuse

«Je suis celui qui a conduit la voiture»

Taleb Jawad al-Abdulmohsen dans une cabine vitrée blindée dans la salle d'audience provisoire de Magdebourg, en Allemagne. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Un Saoudien islamophobe a reconnu lundi à l'ouverture de son procès d'avoir conduit la voiture bélier dans un marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne, le 20 décembre 2024, tuant six personnes. Il a avancé des considérations politiques et religieuses confuses.

«Je suis celui qui a conduit la voiture», a affirmé Taleb Jawad al-Abdulmohsen, inculpé des meurtres d'un garçon de neuf ans et de cinq femmes âgées de 45 à 75 ans et de tentatives de meurtre dans 338 cas, dont 309 concernant des blessés. Cette attaque avait alors fait écho à celle de décembre 2016, lorsqu'un islamiste avait tué 12 personnes en fonçant à bord d'un camion sur le marché de Noël de Berlin.

Pendant plus de quatre mois d'audience, la justice doit tenter d'éclaircir les motivations de l'accusé, un psychiatre de 51 ans, réfugié au profil atypique, affichant sur les réseaux sociaux sa sympathie pour le parti d'extrême droite allemand, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), et son hostilité envers l'islam et le gouvernement allemand.

Clin d'oeil et sourire

Installé dans un box vitré pare-balles, il a brandi au début de l'audience un ordinateur portable avec la date «septembre 2026» inscrite sur son écran, en faisant un clin d'oeil et en esquissant un sourire. Il n'a d'abord pas donné d'explication.

Plus tard, lorsqu'il a pris la parole devant le tribunal, il a plaidé pour que les conservateurs et les sociaux-démocrates, actuellement au pouvoir en Saxe-Anhalt, ne soient pas reconduits aux prochaines élections régionales en septembre, pour lesquelles le parti AfD est donné gagnant dans les sondages.

Longue barbe poivre et sel, Taleb Jawad al-Abdulmohsen, revêtu d'un tee-shirt bleu et d'une veste sombre, avait écouté sans émotion apparente la lecture de l'acte d'accusation. Il s'est ensuite lancé dans un discours incohérent de 90 minutes sur les politiciens, la violence contre les femmes dans son village saoudien, les ressentiments religieux, enchaînant avec des critiques contre la police et les médias, tout en se mouchant et sanglotant.

Son attentat à la voiture bélier en pleine période des fêtes avait enflammé le débat autour de l'immigration et la sécurité, alors que l'Allemagne était en pleine campagne des législatives et après plusieurs attaques au couteau dont certaines commises par des étrangers.

«Basses motivations»

Le procès, organisé à Magdebourg, a nécessité la construction d'une immense salle d'audience, une structure légère provisoire pouvant accueillir des centaines de personnes. L'accusé risque la réclusion à perpétuité assortie d'une peine de sûreté.

L'acte d'accusation insiste sur le caractère «sournois» de l'attaque et les «basses motivations» du suspect, qui aurait planifié, seul, son crime pendant plusieurs semaines. L'homme aurait agi par «frustration» à la suite d'"un litige civil et à l'échec de diverses plaintes pénales» de sa part.

Arrivé en Allemagne en 2006, il était connu des autorités et avait notamment été condamné à une amende pour menace de crimes. Sur les réseaux sociaux, l'accusé multipliait les déclarations confuses, hostiles à l'islam, avec lequel il avait rompu, et empreintes de conspirationnisme d'extrême droite, notamment quant à une prétendue islamisation de l'Europe.

Le procès se penchera aussi sur les failles du dispositif de sécurité autour du marché de Noël, pourtant renforcé en Allemagne depuis l'attentat islamiste de décembre 2016 à Berlin.