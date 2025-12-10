DE
Le tout en quatre jours
Tous les A320 concernés par le défaut logiciel ont été corrigés, assure Airbus

Airbus a résolu le problème de logiciel sur ses A320 vulnérables aux radiations solaires. Guillaume Faury, PDG d'Airbus, affirme que tous les avions concernés ont été mis à jour en quatre jours. Le problème distinct des panneaux de fuselage n'affecte pas la sécurité.
Publié: 13:03 heures
Airbus a annoncé qu'il livrerait 790 avions cette année au lieu de 820 prévus initialement. (archive)
Photo: Frederic Scheiber
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'ensemble des Airbus A320 volant dans le monde qui présentaient un défaut de logiciel vulnérable aux radiations solaires ont «été changés». «Tout est rentré dans l'ordre, les logiciels ont été changés, les avions sont conformes» au niveau de configuration recherché a déclaré Guillaume Faury sur France inter, il reste «zéro» avion dans le monde à adapter. «Au bout de trois jours, on avait fait 4400 avions et au bout de quatre jours on avait tout fait» a-t-il ajouté, évoquant les quelque 6000 avions mono-couloirs A320 rappelés d'urgence par le constructeur fin novembre.

«Tous les avions qui volent aujourd'hui» ont vu leur logiciel ajusté, a-t-il insisté. Par ailleurs, le dirigeant a souligné que le «problème de qualité» intervenu sur des panneaux de fuselage, quasiment simultanément, n'est «pas un sujet de sécurité». «Ce sont deux problèmes très différents».

«Dans quelques cas exceptionnels, on va remplacer les panneaux, dans d'autres cas, les avions vont continuer à voler ou vont continuer à être produits», a-t-il dit. Ce qui fait, selon lui, que le sujet des panneaux a pris de l'ampleur, «c'est qu'on est en décembre». «Cela nous a amenés à changer la prévision du nombre d'avions qu'on va livrer cette année», a-t-il expliqué.

Airbus a en effet annoncé qu'il livrerait 790 avions cette année au lieu de 820 prévus initialement. «Sur le total, à peu près les trois quart sont des A320» a dit M. Faury.

