Dans ses mémoires posthumes, Virginia Giuffre accuse le prince Andrew d'abus sexuels. Elle décrit des rencontres avec le royal britannique alors qu'elle était mineure, affirmant qu'il croyait avoir des droits sur elle.

Dans ses mémoires posthumes, Virginia Giuffre accuse le prince Andrew d'abus sexuels. Photo: DUKAS

AFP Agence France-Presse

«Il croyait que coucher avec moi était son droit»: Virginia Giuffre, principale accusatrice dans l'affaire du criminel sexuel Jeffrey Epstein, a raconté dans ses mémoires les relations qu'elle dit avoir eues avec le prince Andrew alors qu'elle n'avait que 17 ans.

Virginia Giuffre, qui s'est suicidée en avril à l'âge de 41 ans, était la voix principale des victimes d'Epstein. Elle a accusé le financier américain, retrouvé mort dans sa prison en 2019, de l'avoir utilisée comme «esclave sexuelle» au tournant des années 2000. Le quotidien britannique The Guardian publie jeudi des extraits de ses mémoires posthumes, «Nobody's girl», qui sortiront le 21 octobre.

Virginia Giuffre dit avoir été présentée à Andrew, le frère du roi Charles III, en mars 2001 alors qu'elle se trouvait à Londres chez Ghislaine Maxwell, compagne et complice de Jeffrey Epstein. Cette dernière l'a réveillée un matin en lui promettant que, «tout comme Cendrillon», elle allait rencontrer «un beau prince».

Une orgie avec des mineures

Virginia Giuffre affirme qu'Andrew a deviné son âge, 17 ans. «Mes filles sont juste un peu plus jeunes que toi», aurait-il précisé. A la demande de la jeune fille, une photo a été prise par Jeffrey Epstein. «J'ai soudain pensé: ma mère ne me pardonnerait jamais si je rencontrais quelqu'un d'aussi célèbre que le prince Andrew et que je ne posais pas pour une photo», a-t-elle écrit.

Après une sortie en boite de nuit, elle dit avoir préparé un bain pour Andrew avant qu'ils aient une relation sexuelle. «Après, il m'a remerciée. (...) Dans mon souvenir, tout cela a duré moins d'une demi-heure». «Il se comportait comme s'il avait des droits sur moi, comme s'il croyait que coucher avec moi était son droit de naissance», a-t-elle écrit.

Virginia Giuffre affirme que le prince a eu des relations sexuelles avec elle à deux autres reprises: à New York un mois plus tard et sur l'île privée d'Epstein dans les îles Vierges américaines, alors qu'elle avait environ 18 ans. L'extrait décrit ce dernier moment comme une «orgie» avec «environ huit autres jeunes filles» qui «semblaient avoir moins de 18 ans».

Virginia Giuffre avait engagé des poursuites en 2021 contre le prince Andrew. Celui-ci a toujours nié les accusations d'agressions sexuelles et évité un procès à New York en versant plusieurs millions de dollars. Le prince, 65 ans, est tombé en disgrâce en raison de sa proximité avec Jeffrey Epstein. Il n'a plus aucun rôle public depuis novembre 2019 et a perdu ses titres militaires et patronages royaux en 2022.