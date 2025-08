Chaque année, des milliers de migrants africains empruntent la «route orientale», traversant la mer Rouge depuis Djibouti vers le Yémen. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 68 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation transportant des migrants au large des côtes du Yémen, a indiqué lundi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Des dizaines d'autres sont toujours portées disparues. «A ce stade, 68 personnes à bord ont été tuées, mais seulement 12 des 157 passagers ont pu être secourus. Le sort des disparus reste inconnu», a déclaré à l'AFP Abdusattor Esoev, chef de mission de l'OIM au Yémen.

Un bilan précédent de sources de sécurité de la province méridionale d'Abyan avait fait état dimanche d'au moins 27 morts dans le naufrage du bateau qui se dirigeait vers les côtes sud du Yémen, où «des embarcations de passeurs arrivent régulièrement.» L'embarcation transportait principalement des migrants éthiopiens, selon la direction de la sécurité du gouvernorat d'Abyan, qui avait annoncé dimanche «une vaste opération pour repêcher les corps d'un grand nombre» de personnes mortes noyées.

«Route orientale»

Le mois dernier, au moins huit personnes avaient péri et 22 étaient portées disparues après que des passeurs eurent forcé des migrants à se jeter à l'eau en mer Rouge, selon l'agence onusienne pour les migrations. En dépit du conflit qui ravage le Yémen depuis 2014, la migration irrégulière à travers ce pays pauvre de la péninsule arabique se poursuit, notamment en provenance d'Ethiopie, elle-même secouée par des violences ethniques.

Chaque année, des milliers de migrants africains empruntent la «route orientale», traversant la mer Rouge depuis Djibouti vers le Yémen, dans l'espoir de rejoindre ensuite les pays pétroliers du Golfe. Selon l'OIM, «des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées bloquées au Yémen et subissent des abus et de l'exploitation au cours de leur périple». L'année dernière, l'OIM a recensé au moins 558 morts sur cette route, dont 462 à cause des naufrages.