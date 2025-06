Six pays européens ont collaboré pour fermer 'Archetyp Market', une plateforme majeure de trafic de stupéfiants sur le darknet. Le site comptait plus de 600'000 utilisateurs et générait un chiffre d'affaires d'au moins 250 millions d'euros.

L'action coordonnée de six pays européens a mené à la chute de de l'empire. Photo: IMAGO/Silas Stein

ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités allemandes ont annoncé lundi le démantèlement d'une des plus anciennes plateformes de vente de drogues du darknet, en collaboration avec plusieurs pays. Un de ses administrateurs, originaire d'Allemagne, a été arrêté à Barcelone.

L'action coordonnée de six pays européens a mené à la chute d'«une des plus grandes et plus anciennes plateformes criminelles du darknet mondial», particulièrement présente en Allemagne, indiquent le parquet spécialisé de Francfort et l'office de la police criminelle dans un communiqué.

En service depuis plus de cinq ans, «Archetyp Market» organisait le trafic de différents stupéfiants (cannabis, amphétamines, héroine...), avec des transactions uniquement en cryptomonnaies, pour un chiffre d'affaires total d'au moins 250 millions d'euros.

C'était aussi l'une des rares plateformes à proposer du fentanyl, puissant opioïde qui cause des ravages aux Etats-Unis, précise par communiqué l'agence anticriminalité de l'UE Europol. Au moment de sa fermeture, le site comptait plus de 600'000 comptes utilisateurs et 3200 vendeurs.

Près de huit millions d'euros

Mercredi, un Allemand de 30 ans a été arrêté chez lui à Barcelone, suspecté d'être administrateur d'«Archetyp Market». «De nombreuses preuves», dont des actifs d'une valeur de 7,8 millions d'euros, ont été saisis lors de perquisitions de biens lui appartenant à Barcelone, en Allemagne et en Roumanie, selon le communiqué du parquet.

La plateforme, hébergée aux Pays-Bas, a ensuite été mise hors service par la police néerlandaise. Sept autres vendeurs ou modérateurs suspectés ont aussi été arrêtés en Suède. Au total, près de 300 enquêteurs ont été déployés sur cette affaire impliquant aussi les autorités américaines, précise Europol.

Europol a salué l'opération

C'est depuis l'Allemagne que se faisaient «le plus grand nombre de ventes de produits illégaux» sur la plateforme, assure dans le communiqué Benjamin Krause, procureur général du parquet de Francfort.

«Grâce à la saisie de pistes d'enquête précieuses, nous pourrons également poursuivre les vendeurs et acheteurs de la plateforme», a ajouté le responsable de la cellule anti-criminalité sur Internet du parquet.

Soutien de l'opération, Europol a félicité «l'interruption d'une chaîne d'approvisionnement pour certaines des substances les plus dangereuses au monde». Début avril, les autorités allemandes avaient aussi coordonné un coup de filet international contre l'un des plus grands sites pédopornographiques du darknet.