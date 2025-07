Face au négationnisme croissant sur les réseaux sociaux, le musée d'Auschitz réagit. (Image prétexte) Photo: Oded Balilty

ATS Agence télégraphique suisse

Face à la montée du négationnisme sur les réseaux sociaux, le musée d’Auschwitz-Birkenau s’engage avec une nouvelle campagne de sensibilisation numérique. L'outil en ligne «Stop Denial» («Arrêtez les dénégations») permet de réfuter les arguments négationnistes courants à l'aide de «documents, photographies, témoignages ou résultats de recherches historiques», a indiqué le musée d'Auschwitz, dans le sud de la Pologne.

Cet outil comprend un manuel expliquant aux utilisateurs comment réagir aux contenus négationnistes sur les réseaux sociaux en commentant les messages et en renvoyant à un lien vers le site web «Stop Denial». Le directeur du musée, Piotr Cywinski, a déclaré dans un communiqué que, par le passé, «peu de personnes pouvaient regarder les survivants dans les yeux et affirmer de sang-froid que tous leurs témoignages étaient des mensonges».

«Aujourd'hui, il en reste peu. Des voix antisémites, xénophobes et populistes s'élèvent donc», a-t-il ajouté. Le porte-parole du musée, Bartosz Bartyzel, a déclaré que le lancement de la campagne faisait suite à une «vague d'activité négationniste» sur les réseaux sociaux et dans le discours public. «La meilleure solution, le meilleur secours, le meilleur remède contre la désinformation, c'est l'information», a-t-il déclaré à l'AFP.

Un futur président négationniste?

Plus tôt ce mois-ci, l'eurodéputé Grzegorz Braun – candidat à l'élection présidentielle polonaise de cette année, qui a recueilli plus de 6 % des voix – a déclaré lors d'une interview à la radio qu'«Auschwitz et ses chambres à gaz sont malheureusement des faux». En mai, le musée a mis en garde contre des publications sur Facebook contenant des images fictives de victimes du camp générées par l'intelligence artificielle.

Le musée utilise depuis longtemps ses comptes sur les réseaux sociaux pour partager des photos et des informations authentiques de victimes afin de sensibiliser le public à l'Holocauste. L'Allemagne nazie a construit le camp de la mort d'Oswiecim après avoir occupé la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le site de l'Holocauste est devenu un symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie contre six millions de Juifs européens, dont un million sont morts dans ce camp entre 1940 et 1945. Plus de 100'000 non-Juifs ont également péri à Auschwitz-Birkenau, dont des Polonais non juifs, des Roms et des soldats soviétiques.