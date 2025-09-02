Le suspect de l'assassinat du député ukrainien Andriï Paroubiy a avoué le meurtre, mais nie tout lien avec la Russie. Il invoque une «vengeance personnelle» suite à la mort de son fils au front, selon des vidéos publiées par des médias ukrainiens.

Le meurtrier présumé du député ukrainien passe aux aveux

Une femme assiste à une cérémonie en l'honneur de l'ancien président du parlement ukrainien Andriy Parubiy à Kiev le 1er septembre 2025 Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'Ukrainien suspecté d'avoir assassiné samedi le député et ex-président du Parlement Andriï Paroubiy a reconnu le meurtre mais a nié tout lien avec la Russie et a invoqué une «vengeance personnelle», selon des vidéos publiées par des médias ukrainiens.

«Oui, j'admets que je l'ai tué», a déclaré cet homme depuis la salle de tribunal, niant toute collaboration avec Moscou, contrairement à ce qu'affirmaient certains médias, et assurant qu'il s'agissait d'une «vengeance personnelle sur les autorités ukrainiennes» après la mort de son fils sur le front.