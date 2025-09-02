Le meurtrier présumé du député ukrainien passe aux aveux

Une femme assiste à une cérémonie en l'honneur de l'ancien président du parlement ukrainien Andriy Parubiy à Kiev le 1er septembre 2025
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse
L'Ukrainien suspecté d'avoir assassiné samedi le député et ex-président du Parlement Andriï Paroubiy a reconnu le meurtre mais a nié tout lien avec la Russie et a invoqué une «vengeance personnelle», selon des vidéos publiées par des médias ukrainiens.
A lire aussi
«Oui, j'admets que je l'ai tué», a déclaré cet homme depuis la salle de tribunal, niant toute collaboration avec Moscou, contrairement à ce qu'affirmaient certains médias, et assurant qu'il s'agissait d'une «vengeance personnelle sur les autorités ukrainiennes» après la mort de son fils sur le front.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues