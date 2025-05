Le diagnostic de cancer de Joe Biden a-t-il été dissimulé?

Joe Biden est atteint d'une forme agressive et avancée de cancer de la prostate, mais qui peut encore être traitée. Photo: keystone-sda.ch

Daniel Jung

Plusieurs présidents ont choisi de rendre publics les résultats de leurs dépistages de la prostate. C'est le cas de Donald Trump, Barack Obama ou George W. Bush. Ce n'est en revanche pas le cas de Joe Biden. Dimanche soir, on a appris que l'octogénaire était atteint d'une forme agressive de cancer de la prostate à un stade avancé. Bien qu'il se soit déjà propagée aux os, il peut se traiter.

Après les vœux de rétablissement, les doutes et critiques ont rapidement fait surface. «Je suis surpris que le public n'ait pas été informé beaucoup plus tôt», a déclaré Donald Trump lundi en conférence de presse. Il a suggéré une possible dissimulation du diagnostic. L'enjeu est de taille.

Quelqu'un dissimule les faits?

Trump a souligné qu'il fallait beaucoup de temps «pour atteindre le neuvième stade d'un cancer». Il sous-entend ainsi que des tests effectués pendant le mandat de Joe Biden auraient pu révéler les signes de la maladie. Il a fait porter une partie de la responsabilité au médecin de l'ex-président. Et d'ajouter: «C'est le même médecin qui a dit que Joe n'avait aucun problème cognitif.»

Donald Trump a assuré qu'il s'agissait d'une situation très triste, mais qu'il fallait déterminer exactement ce qu'il s'était passé. Le président en est sûr: quelqu'un dissimule les faits.

De nouvelles révélations

Le livre «Original Sin» («Péché originel») des journalistes Jake Tapper et Alex Thompson a été publié aujourd'hui. Il dresse un sombre tableau du déclin physique et mental de Joe Biden. En se basant sur plus de 200 interviews avec des proches de son entourage et du parti démocrate, les auteurs décrivent comment le cercle le plus proche de l'ancien président américain a systématiquement tenté de dissimuler son état de santé au public. La première dame, Jill Biden, a elle-même joué un rôle important.

En juin 2024, Joe Biden n'aurait par exemple pas reconnu George Clooney, alors qu'il le connaît depuis des années. Des enregistrements audio réalisés en octobre 2023 par l'enquêteur spécial Robert Hur montrent que Joe Biden avait du mal à se souvenir de dates clés de sa vie, comme l'année de la mort de son fils Beau. Robert Hur le décrivait d'ailleurs comme un «homme sympathique, bien intentionné, âgé et à la mémoire défaillante».

Ce n'est qu'après le désastreux débat télévisé contre Donald Trump en juin 2024 et un article d'opinion critique de George Clooney dans le «New York Times» que la pression a augmenté, poussant Biden à annoncer son retrait de la présidentielle le 21 juillet 2024.

Un scandale de la politique moderne

Des révélations arrangeant les partisans de Donald Trump, qui en profitent alors pour attaquer le médecin de Joe Biden et les démocrates. Une vidéo datant de juillet 2022 dans laquelle l'ancien président explique qu'il a un cancer vient de refaire surface. La Maison Blanche avait expliqué à l'époque que Joe Biden faisait référence à une forme de cancer de la peau dont il souffrait.

Des sondages montrent cependant que l'année dernière déjà, environ trois quarts de la population américaine avaient des doutes sur la santé de Joe Biden. Dans ce contexte, il devient de plus en plus clair que l'état de santé défaillante du démocrate en 2023 et 2024 a été systématiquement cachée au public.

«La dissimulation du déclin mental de Joe Biden restera dans l'histoire comme l'un des grands scandales de la politique moderne», a estimé de son côté le «Wall Street Journal». Cette procédure a notamment empêché l’organisation d’une vraie compétition ouverte au sein du Parti démocrate pour succéder à Joe Biden, ce qui a beaucoup contribué à la victoire de Donald Trump en novembre dernier.