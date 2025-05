Voici ce que l'on sait sur le cancer «agressif» de Joe Biden

Joe Biden est atteint d'un cancer de la prostate agressif avec des métastases, ont annoncé ses service dimanche 18 mai (Illustration). Photo: IMAGO/UPI Photo

Solène Monney Journaliste Blick

Alors que l’état de santé de Joe Biden suscite à nouveau l’attention, notamment avec la sortie prochaine d’un livre sur le sujet, une annonce choc est tombée ce dimanche 18 mai: à 82 ans, l’ancien président des Etats-Unis est atteint d’un cancer de la prostate «agressif», avec des métastases osseuses.

Le cancer de la prostate est l’un des plus fréquents chez les hommes, en particulier après 60 ans. Il représente environ 15% de tous les cancers masculins. Blick fait le point sur ce que l'on sait de la maladie de l'ancien président américain.

1 Quel est le diagnostic?

Selon son entourage, malgré la gravité, la maladie de Joe Biden permet une «gestion effective». Sa famille étudie actuellement les options de traitement.

«La semaine dernière, le président Joe Biden a été examiné après l’apparition d’un nodule prostatique, sur fond de symptômes urinaires croissants», indique un communiqué de ses services. «Vendredi, un cancer de la prostate a été diagnostiqué, avec un score de Gleason de 9 (groupe 5) et des métastases osseuses.»

Pour rappel, le score de Gleason évalue l’agressivité du cancer de la prostate sur une échelle de 2 à 10. Un score de 9 signifie une forme particulièrement avancée. Plus le chiffre est élevé, plus le cancer est agressif.

2 Le cancer est-il curable?

«Lorsque le cancer s’est propagé aux os, on ne parle généralement plus de guérison», explique William Dahut, directeur scientifique de l’American Cancer Society, au «Washington Post». «Mais il existe des traitements très efficaces pour le contrôler.»

Le traitement de base repose souvent sur une hormonothérapie, qui bloque la production de testostérone, une hormone qui alimente la croissance de la tumeur. Ce type de traitement peut freiner, voire réduire, le développement du cancer.

Malgré le diagnostic sévère, le Dr Dahut se montre optimiste: « Il pourrait tout à fait vivre encore de nombreuses années avec ce cancer.» Certains patients vivent moins d’un an dans les cas les plus agressifs, mais d’autres survivent 15 à 20 ans.

3 Le pronostic pour Joe Biden?

La survie médiane pour un cancer de la prostate avec métastases osseuses se situe entre trois et cinq ans. «Mais certains patients vivent beaucoup plus longtemps», rappelle le Dr Jason Efstathiou, oncologue à Mass General Brigham. Et ce notamment grâce aux nouveaux traitements disponibles aujourd'hui.

Si le diagnostic est grave, il ne signe pas pour autant une issue immédiate. A 82 ans, Joe Biden entame une nouvelle bataille, cette fois contre une maladie que des milliers d’hommes affrontent chaque année. En Suisse, environ 7800 hommes reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate.

Avec une prise en charge adaptée, un suivi rigoureux et l’accès aux traitements les plus récents, il est possible de vivre de nombreuses années avec un cancer de la prostate métastasé. Le combat s’annonce long pour Joe Biden, mais pas sans espoir.