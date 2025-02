L'attaque au couteau à Villach aurait pu être encore plus dramatique sans l'intervention d'un Syrien courageux. L'homme de 42 ans a foncé avec sa camionnette sur l'agresseur et l'a percuté. Malgré son acte héroïque, il a d'abord été pris pour l'agresseur.

«Les gens pensaient que j'étais l'agresseur et que je conduisais la voiture»

1/5 Le livreur de repas syrien Alaaeddin Alhalabi a peut-être évité une tragédie encore plus grande à Villach.

Daniel Macher

Un livreur de repas a peut-être évité une tragédie encore plus grande samedi à Villach, lorsqu'un demandeur d'asile syrien a attaqué des passants à l'arme blanche, faisant un mort et cinq blessés. Comme le rapporte le portail d'information autrichien 5min.at, Alaaeddin Alhalabi, également originaire de Syrie, a eu la présence d'esprit de réagir lorsqu'il a découvert l'agresseur dans le centre-ville.

Le livreur était en train de faire une tournée lorsqu'il a assisté à la scène dramatique: «Sur le pont, j'ai alors vu que deux personnes gisaient au sol avec beaucoup de sang. Puis j'ai découvert un homme avec un couteau». Sans hésiter, il a dirigé son véhicule directement vers l'agresseur.

«J'ai démarré et je l'ai pris de front»

«Je n'ai pas réfléchi, j'ai réagi immédiatement. J'ai simplement démarré ma voiture et je l'ai percuté de plein fouet», a expliqué Alaaeddin Alhalabi pour décrire la scène, tout en exprimant ses regrets de ne pas avoir pu sauver l'adolescent de 14 ans. Mais son geste a probablement sauvé des vies.

«Mais les gens pensaient que j'étais l'agresseur et que je conduisais la voiture vers les gens» déplore-t-il. La situation a brièvement dégénéré lorsque des citoyens en colère ont attaqué le véhicule d'Alaaeddin Alhalabi: «La peur s'est emparée des gens. Ils se sont jetés sur moi et ont brisé la vitre». Le livreur a alors pris la fuite et s'est rendu à la police afin de clarifier les faits.

La police parle d'un acte héroïque

Les autorités ont ensuite confirmé l'importance de l'intervention d'Alaaeddin Alhalabi. Le porte-parole de la police, Rainer Dionisio, a déclaré lors d'une conférence de presse: «D'un point de vue actuel, il s'agit probablement d'un acte héroïque, oui. Le pire a ainsi pu être évité.»

Alaaeddin Alhalabi, qui vit depuis neuf ans avec sa famille à Villach, s'est montré profondément affecté par les événements. «Je vis ici depuis neuf ans avec ma famille et j'aime Villach. Villach m'a beaucoup donné», a-t-il déclaré.