Tragédie à Villach: un homme syrien de 23 ans, détenteur d'un permis de séjour, a poignardé plusieurs personnes dans le centre-ville. Un adolescent de 14 ans est décédé, et cinq autres personnes seraient blessées.

Un homme poignarde plusieurs passants et tue un adolescent en Autriche

Un homme poignarde plusieurs passants et tue un adolescent en Autriche

1/2 Un homme syrien de 23 ans, détenteur d'un permis de séjour a poignardé plusieurs personnes dans le centre-ville de Villach en Autriche.

AFP Agence France-Presse

Un homme originaire de Syrie a poignardé plusieurs personnes dans la ville autrichienne de Villach, a rapporté samedi la police locale. Un adolescent de 14 ans a perdu la vie, a-t-elle précisé. La police a pu arrêter un suspect après des appels d'urgence, selon le média «Heute». Des vérifications sont en cours pour savoir si l'homme a agi seul.

Les faits se sont déroulés dans l'après-midi dans le centre-ville de Villach, dans le Land de Carinthie (sud), non loin de la frontière avec la Slovénie et l'Italie. L'auteur des coups de couteau est un homme de 23 ans originaire de Syrie et détenteur d'un permis de séjour en Autriche. Selon le média local Kleine Zeitung, cinq autres personnes ont été blessées. Toutes les victimes seraient des hommes. Le porte-parole de la police, Rainer Dionisio, apporte un élément déconcertant: «Les vidéos de l'arrestation montrent l'agresseur en train de rire.»

«C'était comme dans un film d'horreur»

Un témoin oculaire, qui possède un restaurant près de la place principale, a raconté au «Kleine Zeitung»: «C'était comme dans un film d'horreur. Tout s'est passé très vite, une personne aurait sauté d'une voiture et plusieurs personnes se sont ensuite enfuies. Notre collaboratrice a fermé le local et gardé les clients à l'intérieur.»

Développement suit