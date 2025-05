Le gouvernement espagnol écarte la piste d'une cyberattaque mais continue ses investigations. Photo: IMAGO/NurPhoto

Aucun signe de cyberattaque n'a été détecté sur le gestionnaire du réseau électrique espagnol après la méga-panne du 28 avril, a assuré mercredi le gouvernement, qui a par ailleurs confirmé que la coupure avait débuté par une série d'incidents dans le sud-ouest du pays. «Après analyse de toutes les données correspondantes, aucun indice n'a été trouvé indiquant que l'opérateur du système a été victime d'une cyberattaque», a annoncé la ministre de la Transition écologique, Sara Aagesen, en évoquant lors d'une audition au Parlement une «très bonne nouvelle».

«J'insiste: il n'y a pas d'indices selon lesquels le gestionnaire du système», Red Eléctrica Española (REE), «a subi une cyberattaque», a répété la ministre, en précisant que le gouvernement continuait à travailler pour «faire la lumière» sur les causes de la coupure. Le directeur des opérations de REE, Eduardo Prieto, avait déjà assuré au lendemain de la panne que la piste de la cyberattaque avait été écartée, «aucune intrusion» n'ayant selon lui été détectée dans les systèmes de contrôle de l'entreprise.

Incidents en cascade dans le sud-ouest

Mais le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez avait alors appelé à la prudence, assurant qu'"aucune hypothèse» n'était «écartée». Lors de son audition, Sara Aagesen est par ailleurs longuement revenue sur le déroulé des événements ayant débouché sur cette panne d'une ampleur inédite, qui a privé de courant durant de longues heures aussi bien l'Espagne que le Portugal.

Selon la ministre, qui chapeaute une commission d'enquête à laquelle participent les entreprises électriques du pays ainsi que des experts, deux fortes oscillations ont ainsi été repérées sur le système électrique dans les 30 minutes ayant précédé la panne, à 12H03 et 12H19 précisément. Après ces oscillations, trois incidents distincts ont eu lieu à 12H33 et en l'espace d'une vingtaine de secondes: le premier au niveau d'une sous-station électrique dans la province de Grenade (sud), le deuxième près de Badajoz (sud-ouest) et le troisième dans la province de Séville (sud).

«Connaître la vérité au plus vite»

«Selon les estimations actuelles de l'opérateur du système, la somme de ces trois événements a entraîné une perte de plus de 2,2 gigawatts» d'électricité, ce qui a provoqué «la déconnexion automatique» de la péninsule du reste du réseau européen, a détaillé Sara Aagesen. «Nous devons encore déterminer dans quelle mesure (les) deux oscillations» détectées dans les 30 minutes précédentes «ont eu un lien» avec la coupure, a toutefois précisé la ministre, en appelant à nouveau à la prudence concernant l'origine de la panne.

Le gouvernement souhaite «connaître la vérité au plus vite» mais l'analyse «durera le temps qu'il faudra», a-t-elle prévenu, en fustigeant «ceux qui, dès les premières heures, dès les premiers instants, savaient déjà tout ce qui s'étaient passé avec une certitude absolue». «Nous ne laisserons pas la précipitation nous éloigner de la vérité», a-t-elle insisté, en prenant une nouvelle fois la défense des énergies renouvelables, mises en cause par les partis d'opposition au gouvernement Sánchez mais plus à même, selon elle, de protéger le pays contre les «risques externes» en matière de fourniture d'énergie.