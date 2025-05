Sur TikTok, AD Laurent fait régulièrement la promotion de pratiques sexuelles violentes, basées sur la domination. Photo: Capture d'écran

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Le gouvernement français veut faire taire une star de TikTok. Sur la toile, l'ancien candidat de téléréalité Adrien Laurent, alias AD Laurent, se présente à ses 1,8 million d'abonnés comme un jeune homme séducteur, plein de confiance en lui. Mais ce qui ressort le plus dans ses contenus, c'est son rapport problématique aux femmes.

D'après le média français RTL ce 14 mai 2025, la ministre française déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, a exhorté ce mercredi le patron de TikTok France à prendre ses responsabilités concernant les contenus de l'influenceur de 30 ans. Il est question de protection des mineurs. Dans une lettre, la ministre souligne l’écart entre les engagements affichés par la plateforme et la réalité observée et appelle TikTok à supprimer ces contenus qu'elle juge «choquants, violents et incitatifs par mimétisme».

Allusions sexuelles et accusations

Sur son profil, AD Laurent publie régulièrement des directs où sont présentes de très jeunes filles, dont l’âge est difficile à déterminer. Au cours de ces lives, l’homme multiplie les allusions sexuelles. En outre, l'influenceur fait la promotion de pratiques sexuelles violentes, basées sur la domination. AD Laurent se vante aussi de ses nombreuses conquêtes et établit un classement de femmes selon qu’il les considère «pour une nuit» ou «pour la vie».

En plus de ses publications sexistes sur les réseaux sociaux, AD Laurent est visé par une plainte pour plusieurs viols aggravés. Des accusations que l'influenceur réfute catégoriquement.