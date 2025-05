Le DOGE de Trump, piloté par Musk, avait pour mission de coupes dans les finances du gouvernement. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Une juge américaine d'un tribunal de district de Californie a temporairement empêché plusieurs agences fédérales de procéder aux licenciements massifs de fonctionnaires ordonnés en février par le président Donald Trump. La magistrate, Susan Illston, a ordonné vendredi une pause de deux semaines, estimant que ces mesures nécessitaient probablement l'approbation du Congrès. «La Cour estime que le président doit probablement demander la coopération du Congrès pour ordonner les changements qu'il souhaite, et émet donc une ordonnance de restriction temporaire pour suspendre les réductions d'effectifs à grande échelle dans l'intervalle», a écrit Susan Illston dans son ordonnance.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, Trump a ordonné aux agences fédérales de préparer des plans de réduction des effectifs de grande ampleur, dans le cadre des efforts déployés par la Commission pour l'efficacité gouvernementale (Doge), dirigée par le milliardaire Elon Musk, pour réduire les effectifs de l'administration fédérale. Dans un décret du 11 février, M. Trump a appelé à une «transformation cruciale de la bureaucratie fédérale» et a demandé aux agences de licencier les employés qui ne sont pas considérés comme importants.

«Tentative illégale de réorganiser le gouvernement»

La semaine dernière, une coalition de syndicats, de groupes à but non lucratif et de six villes et comtés a poursuivi Trump, Doge et des agences fédérales, dont l'Office of Management and Budget (OMB), arguant qu'ils avaient outrepassé leur autorité en mettant en oeuvre les licenciements massifs sans le feu vert du Congrès.

«La tentative illégale de l'administration Trump de réorganiser le gouvernement fédéral a plongé les agences dans le chaos, perturbant les services importants fournis à travers notre nation», ont déclaré les plaignants, menés par la Fédération américaine des employés du gouvernement (AFGE), dans un communiqué commun, saluant le gel temporaire ordonné par la juge Illston.

Donald Trump a rapidement pris des mesures pour licencier des milliers d'employés du gouvernement cette année et réduire les programmes - en ciblant notamment l'agence d'aide humanitaire américaine USAID, les initiatives en faveur de la diversité dans l'ensemble du gouvernement et divers autres bureaux. Mais dans plusieurs cas, les juges ont contrecarré ou retardé ces initiatives, notamment en matière d'immigration et de réduction des dépenses publiques.