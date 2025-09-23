DE
Le Danemark en état d'alerte
Des drones survolent Copenhague, l'aéroport fermé

L'aéroport de Copenhague a fermé lundi soir suite à l'observation de plusieurs drones non identifiés dans son espace aérien. Environ 15 vols ont été déroutés, tandis que la police enquête sur l'origine de ces appareils.
Publié: il y a 20 minutes
L'aéroport de Copenhague a été fermé lundi après que plusieurs drones non identifiés ont été observés.
Photo: AP
AFP Agence France-Presse

L'aéroport de Copenhague a été fermé lundi après que plusieurs drones non identifiés ont été observés dans l'espace aérien autour du site, provoquant le déroutement d'une quinzaine de vols. C'est ce qu'ont annoncé la police et l'aéroport à l'AFP.

«L'espace aérien au-dessus de l'aéroport de Copenhague est fermé depuis 20h30 en raison de la présence de deux ou trois drones non identifiés. Aucun avion ne peut décoller ou atterrir à l'aéroport», a déclaré la porte-parole de l'aéroport, Lise Agerley Kurstein. Elle a ajouté qu'environ 15 vols avaient été déroutés vers d'autres aéroports.

La police de Copenhague a quant à elle déclaré que «trois ou quatre gros drones» avaient été observés au-dessus de l'aéroport. Elle n'a pas pu dire si les drones étaient des appareils militaires ou civils.

