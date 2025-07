L'alerte au tsunami levée ou rétrogradée un peu partout dans le Pacifique

Le ministère russe de la Défense civile a levé l'alerte au tsunami. Aucune vague significative n'a été observée au Kamtchatka, a annoncé le ministère sur sa chaîne Telegram.

L'alerte au tsunami pour le Japon n'est plus en vigueur. L'agence météorologique nationale a abaissé le niveau d'alerte au plus bas, comme l'a rapporté la chaîne de télévision NHK ce soir. Auparavant, elle avait mis en garde contre une vague de tsunami pouvant atteindre trois mètres de haut.

Toutefois, les habitants de la côte Pacifique doivent rester prudents jusqu'à nouvel ordre. Des vagues de tsunami atteignant 1,3 mètre de hauteur ont été enregistrées à certains endroits. Plus de deux millions de personnes ont été invitées à se mettre à l'abri. La BBC rapporte qu'Hawaï n'est plus en danger non plus. L'alerte au tsunami a également été revue à la baisse.